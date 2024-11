Quincy Jones ist tot: Die Musiklegende ist mit 91 Jahren gestorben

Er galt als Titan in der Musikszene, arbeitete unter anderem mit Frank Sinatra zusammen und produzierte Michael Jacksons Erfolgsalbum "Thriller". Jetzt ist Quincy Jones mit 91 Jahren gestorben.

Wie sein Pressesprecher Arnold Robinson nun in einem Statement mitteilte, ist Quincy Jones am Sonntagabend in Bel Air im Kreise seiner Liebsten gestorben. Er wurde 91 Jahre alt.

In der Mitteilung heißt es: "Heute müssen wir mit vollen, aber gebrochenen Herzen die Nachricht vom Ableben unseres Vaters und Bruders Quincy Jones mitteilen." Und weiter: "Und obwohl das ein unglaublicher Verlust für unsere Familie ist, feiern wir das großartige Leben, das er gelebt hat - im Wissen, dass es nie wieder jemanden wie ihn geben wird." Quincy soll trotz seines eingespannten Berufsleben ein echter Familienmensch gewesen sein. Er war drei Mal verheiratet (unter anderem mit der deutschen Schauspielerin Nastassja Kinski) und sieben Kinder hinterlässt, darunter Model Kenya Kinski-Jones und Schauspielerin Rashida Jones.

So erfolgreich war Quincy Jones in der Musikbranche

Quincy Jones gehörte in seiner Jugend einer Straßenbande in Chicago an und mauserte sich zu einem der größten Musikproduzenten aller Zeiten. Jahrelang feierte er große Erfolge: So produzierte er unter anderem Michael Jacksons Album "Thriller", das bis heute als das meistverkaufte Album überhaupt gilt. Zudem arbeitete er mit zahlreichen Größen der Musikwelt - darunter Frank Sinatra und Ray Charles - zusammen. Vom "Time"-Magazin wurde er zudem zu einer der einflussreichsten Jazz-Musiker des 20. Jahrhunderts gewählt. Auch abseits der Musik war er erfolgreich. Jones produzierte Filme wie "Die Farbe Lila" mit Whoopi Goldberg und Serien wie "Der Prinz von Bel Air" (mit Will Smith in der Hauptrolle).

