Rückkehr nach London: König Charles III. setzt Krebsbehandlung fort

Nachdem er sich zuletzt auf seinem Landsitz in Sandringham erholt hatte, ist König Charles III. (75) jetzt nach London zurückgekehrt. Britische Medien wie "The Sun" zeigten Bilder des Monarchen in der britischen Hauptstadt.

Beobachter:innen gehen davon aus, dass sich König Charles III. in London in den nächsten Tagen einer Krebsbehandlung unterzieht. Am 5. Februar 2024 hatte das Königshaus bekannt gegeben, dass Charles an "einer Form von Krebs" leide. Um welche Erkrankung es sich genau handelt, wurde nicht kommuniziert.

Der Krebs wurde während Tests im Rahmen eines Krankenhausaufenthaltes in London entdeckt. Charles wurde an der Prostata operiert. Um Prostata-Krebs handelt es sich aber nicht, stellte das Königshaus klar. Laut Informationen der "Sun" soll sich der König bald einer "zukunftsweisenden" Behandlung unterziehen.

Persönliche Treffen in London

Das Königspaar war am Dienstag (13. Februar) mit dem Hubschrauber am Buckingham Palace gelandet. Anschließend kam König Charles III. zusammen mit Königin Camilla (76) mit dem Auto an seinem Dienstsitz Clarence House an. Charles winkte laut Medienberichten aus dem Wagen lächelnd den zahlreichen Passant:innen zu.

Erst am Sonntag (11. Februar) zeigte sich Charles in Sandringham der Öffentlichkeit. Er besuchte mit Camilla einen Gottesdienst. Auf dem Weg dorthin winkte er scheinbar gut gelaunt den über 100 Schaulustigen zu.

Auf Anraten seiner Ärzt:innen hält Charles derzeit keine öffentlichen Termine ab. Um die königlichen Geschäfte soll er sich aber trotzdem kümmern. Wie "Daily Mail" letzte Woche erfahren haben will, werde er in London ein paar geschäftliche Treffen absolvieren. Camilla hatte außerdem am 8. Februar verraten, es gehe ihrem Gatten "den Umständen entsprechend äußerst gut".

