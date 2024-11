Comedienne Nicolette Fountaris hätte sich am Wochenende bei der "Wok-WM" in den Eiskanal wagen sollen. Stattdessen musste die 36-Jährige wegen eines Schlaganfalls im Krankenhaus versorgt werden. Jetzt warnt sie ihre Fans und sagt, worauf jeder achten muss.

Anzeige

"Seid bitte klüger als ich und ruft den Krankenwagen. Jede Minute zählt." So appelliert Nicolette Fountaris, auch als Mademoiselle Nicolette als Influencerin, Autorin, Dozentin und TV-Moderatorin bekannt, in ihrem zweiten Instagram-Post seit ihrem Schlaganfall, den sie vergangene Woche erlitt. Nicht nur sprichwörtlich wie ein Blitz aus heiterem Himmel: "Ich habe gedacht, ich bin 36, ich rauche nicht, trinke nicht, habe keine Vorerkrankungen, bin schlank, und so weiter - mich kann es nicht treffen. Und da hat das Leben eingeschlagen und mir gesagt: Auch dein Körper ist sterblich."

Ihr Fazit: "Ich kann von Glück sagen, dass ich wieder zu Hause bin und körperlich alles wieder so gut wie normal ist." Aber das Erlebte sitzt tief: "Wenn ich mir das Video im Nachhinein anschaue, läuft es mir kalt den Rücken runter."

Die "TV total WOK WM" in der Wiederholung ansehen Streame jetzt das Winter-Event in voller Länge

Anzeige

Anzeige

Nicolette Fountaris: So erkennt ihr einen möglichen Schlaganfall

"Ich habe einen Beruf, in dem ich mich in jeglicher Lebenslage filme, also habe ich mich auch bei meinem Schlaganfall gefilmt, weil ich in dem Moment ja auch noch gar nicht wusste, dass es einer war", erläutert Nicolette. Sie stellt auch klar, dass sie das Reel nicht mache, um schlechte Laune zu verbreiten und dass sie auch nicht die hundertste Person sein wolle, die irgendein Video über ihre Krankheit machen wolle, sondern dass sie Aufklärung betreiben wolle. Denn ein Schlaganfall könne jeden treffen.

Sie stellt ihren 258.000 Followern die "FAST"-Regel vor, mit der man zu Hause schnell überprüfen könne, ob man eventuell einen Schlaganfall erlitt.

FAST - Schlaganfälle erkennen und Leben retten

Das F steht für Face (dt.: Gesicht), da bei einem Schlaganfall das Gesicht einseitig gelähmt sein kann. Zum Überprüfen bittest du die betroffene Person lächeln. Verzieht sich das Gesicht einseitig, deutet das auf eine Gesichtslähmung hin.

A steht für Arme, weil es bei Schlaganfällen häufig zu Lähmungserscheinungen in Armen kommt. Auch bei Nicolette war es so, dass ein Arm wie leblos war und sie keine Kontrolle über ihn hatte. Tipp zur Überprüfung: Die betroffene Person bitten, die Arme nach vorne zu strecken und dabei die Handflächen nach oben zu drehen. Bei einer einseitigen Lähmung kann ein Arm diese Bewegung nicht oder nur verzögert ausführen.

S steht für Speech (dt.: Sprache), weil Betroffene oft Sprachbeeinträchtigungen haben. So lässt es sich überprüfen: Die betroffene Person bitten, einen einfachen Satz nachzusprechen. Gelingt dies nicht oder nur undeutlich, ist das ein Warnsignal!

T steht für Time (Zeit). Denn es darf keine verloren werden, wenn einer der beschriebenen Punkte zutrifft. Sofort den Notruf 112 und einen Krankenwagen rufen, fordert Nicolette.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Fans und Promis wünschen Nicolette Fountaris gute Besserung

Letzte Woche hatte sie sich mit einem ersten Post zum Thema gemeldet. "Eine Woche voller Scheiße. Geplant waren andere Dinge. Ich hab nen Schlaganfall, rechte Gehirnhälfte, einfach so", schrieb sie und beruhigte die Fans gleich wieder ein wenig. "Es bleiben Bagatellschäden, ne neue Brille wird es sicherlich, aber das ist mir egal. Es ist alles egal, für den Moment." Sie bedankte sich für die Unterstützung. "Ich hab so viel Liebe erfahren wie noch nie, was ich predige, hat sich bestätigt! 'Der Mensch braucht andere Menschen' & 'Verwöhnt euch jeden Tag!'" Zudem rief sie auf, das Leben zu genießen, denn es sei vergänglich: "Wir müssen tanzen, Kinder! Tanzen, lachen, knutschen und Spaß haben! Verstanden? Es geht NUR ums Spaß haben, der Rest ist fürs Klo!"

Unter den vielen Fans, die ihr Zuspruch gaben und gute Besserung wünschten, waren auch Promi-Kollegen wie Desiree Nick, Paula Lambert, Verena Kerth, GNTM-Star Alex Mariah Peter, Sharon Battiste und Riccardo Simonetti. Ein Fan nannte in seinem Kommentar auch den FAST-Test, den Nicolette nun an ihre Fangemeinde weitergab.

Gesichtslähmungen können auch andere Ursachen haben als ein Schlaganfall. Hier spricht "The Taste"-Moderatorin Angelina Kirsch, wie sie mit ihrer Erkrankung umgeht.