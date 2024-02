Schock für Tessa Bergmeier: Ihre Tochter wurde verprügelt

Ex-GNTM-Model Tessa Bergmeier (34) kann es nicht fassen: Ihre Tochter (8) wurde in der Grundschule von einer Mitschülerin bestohlen, verprügelt und nicht unerheblich verletzt. Die reuige Täterin schickte ein Entschuldigungsbild.

Tessa Bergmeier war entsetzt, als Lucy, die älteste ihrer beiden Töchter, weinend aus der Nachmittagsbetreuung der Grundschule in Hamburg zurückkehrte und erzählte, was ihr widerfahren war: Sie war von einer Mitschülerin regelrecht zusammengeschlagen worden.

Tessa Bergmeier, 14. der vierten Staffel von "Germany's Next Topmodel", fasste gegenüber der "Bild"-Zeitung zusammen: "Lucy wurde von einer Mitschülerin gepackt, angegriffen, ins Gesicht geschlagen, getreten und zu Boden geschleudert. Dann haute die Täterin Lucys Kopf mehrmals gegen ein Metallgeländer. Das ging laut Zeugen fünf Minuten lang."

Täterin schrieb Entschuldigungsbrief

"Alles war rot, sie hatte Kratzer an der Schläfe und hat bitterlich geweint", erinnerte Tessa Bergmeier sich und ergänzte: "Sie ist so friedvoll, wehrt sich nicht. Schlimm, was da vorgefallen ist."

Freunde sagten zu der Täterin, sie solle aufhören. Doch die machte einfach weiter. Tessa Bergmeier , 2024

Vor dem Angriff habe das Mädchen Lucy bereits bestohlen, berichtete "t-online.de".

Tessa Bergmeier, die letztes Jahr als Dritte im RTL-Dschungelcamp ausschied, meldete den Vorfall der Schule und schaltete auch die Polizei ein. Die Täterin ist allerdings selbst noch Kind und daher nicht strafmündig. Aber der umgehende Ausschluss von der Nachmittagsbetreuung der Schule und die Anzeige bei der Polizei zeigten offenbar schnell Wirkung.

Lucy erhielt über eine Lehrerin einen von der Schlägerin geschrieben und bemalten Entschuldigungsbrief. "Es tut mir leid, dass ich dich geschlagen und getreten habe", steht darauf, dazu sind viele Herzen gemalt.

Sorgen bleiben: "Verletzungen heilen, die Seele nicht immer"

Lucy Bergemier nahm die Entschuldigung wohl an. Ihre alleinerziehende Mutter erzählte "Bild": "Meine Tochter hat gesagt: 'Menschen sind nicht immer schlecht'. Es war ein sehr schlimmer Moment für sie und sie wurde nicht unerheblich verletzt. Aber damit ist es erledigt für sie. Das ist für mich als Mutter natürlich ein Trost. Sie hat der Täterin verziehen. Kinder sind einfach bemerkenswert, wenn doch auch alle Erwachsenen so wären. Dann hätten wir ein schöneres Zusammenleben."

Die Zeit wird zeigen, wie Lucy das Erlebte wegsteckt, aber ihre Mutter äußerte sich vorsichtig optimistisch: "Verletzungen heilen, die Seele nicht immer. Aber wir arbeiten diesen Vorfall gemeinsam mit der Schule auf. Kinder stecken so etwas viel leichter weg, sie leben im Hier und Jetzt."