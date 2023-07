Das Wichtigste in Kürze Marie Nasemann geht mit ihrem Privatleben auf Instagram offen um.

Jetzt gewährt die ehemalige GNTM-Kandidatin aus dem Jahr 2009 ehrliche Einblicke in die Modelwelt und gibt dabei offen zu, dass ihre Shootingfotos stark retuschiert wurden. Alle Infos dazu gibt es hier.

Marie Nasemann feierte nach ihrer "Germany's Next Topmodel"-Teilnahme im Jahr 2009 den großen Durchbruch: Sie ist nicht nur als Model erfolgreich, sondern auch als Schauspielerin und Autorin. Doch der Beginn ihrer Modelkarriere war für die 34-Jährige nicht leicht: Sie hatte mit Selbstzweifeln zu kämpfen, weil ihre Shootingfotos so stark bearbeitet wurden.

Marie Nasemann postet Photoshop-Fail bei Instagram

Auf ihrem Instagram-Kanal zeigt die Podcasterin nun, wie es hinter den Kulissen der Modelbranche abläuft. Sie teilte eine ganze Reihe von Aufnahmen, die während verschiedener Fotoshootings entstanden sind und fügte zudem ein weiteres Bild an, auf dem sie ganz natürlich aussieht. Tatsächlich sind zwischen den verschiedenen Schnappschüssen einige Unterschiede zu erkennen. Auf den Shootingbildern wirkt ihr Gesicht weichgezeichnet und auch ihre Gesichtszüge wirken zierlicher.

Zu ihrem Beitrag schreibt Marie Nasemann: "Nase kürzer und schmaler, Haut glatter, Stirn höher, Gesicht schmaler, Augen katziger, Lippen größer, Hüften schmaler und Beine länger." Und weiter:

Das wurde alles schon mittels eines Computerprogramms von irgendwelchen Leuten ohne Absprache mit mir an meinem Aussehen auf einem digitalen Bild verändert. Marie Nasemann, , 2023

Marie Nasemann litt wegen Photoshop-Bearbeitung unter Selbstzweifeln

Dass ihre Fotos ständig bearbeitet wurden, schlug bei Marie Nasemann damals auf die Psyche. Übrigens ging es nicht nur ihr so, auch ihre Modelkolleginnen machten ähnliche Erfahrungen.

Ich kannte damals, als ich als Model im Ausland war, kaum ein Model, das trotz #prettyprivilege (also dem gesellschaftlichen Vorteil gut auszusehen) keine Komplexe bezüglich ihres Aussehens hatte. Marie Nasemann, , 2023

Mit ihrem Posting wolle Marie Nasemann zeigen, dass Models nicht immer nur selbstbewusst sind und sich wohl in ihrer Haut fühlen. "Jedes Model hat irgendwas an sich auszusetzen und das kommt natürlich durch diese Modelbooker und Bookerinnen, die sie auf diese Makel hinweisen und sagen: 'Ja, also es wäre schon schön, wenn du drei Zentimeter größer wärst'", schildert sie und fügt hinzu: "So ein Satz reicht, damit ein Mensch ein Leben lang mit Komplexen durchs Leben geht."

So geschockt reagieren die Fans auf die Fotos von Marie Nasemann

In den Kommentaren bekommt Marie Nasemann für ihren ehrlichen Beitrag viel Zuspruch. Viele Follower:innen können überhaupt nicht nachvollziehen, warum ihre Fotos so stark bearbeitet wurden. "Bei einigen Bildern hätte ich dich überhaupt nicht erkannt" und "Ich bin immer wieder fassungslos über dieses Schönheitsideal, das uns doch allen - trotz feministischer Aufgeklärtheit - noch irgendwo in den Hirnwindungen sitzt", schreiben etwa zwei Nutzer:innen. Eine weitere Userin merkt an, dass sich das Schönheitsideal mittlerweile ja zum Glück immer mehr verändert.

Andere Fans sind bei dem Thema aber eher zwiegespalten. "Es gibt leider Jobs, da gehören solche Oberflächlichkeiten dazu. [...] Die Schauspielerei gehört leider auch dazu. Wenn eine dünne Frau unter 20 gesucht wird, dann muss ich damit klarkommen, dass ich dem nicht entspreche", erklärt eine Nutzerin ihre Haltung.