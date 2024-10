Schönheits-Docs öffnen ihre Praxis auf Joyn: "Dr. Rick & Dr. Nick" startet Ende Oktober

Grade Nase? Weniger Falten? Hyaluron, Botox, Fettwegspritze? Willkommen bei den Schönheits-Docs und Social-Media-Stars Dr. Rick & Dr. Nick! Die zwei jungen Ärzte sind beste Freunde und haben im letzten Jahr zusammen knapp 20.000 Beauty-Behandlungen durchgeführt. Ab Dienstag, 29. Oktober, öffnen sie ihre Praxis auf Joyn.

Anzeige

Kennst du schon diese Schönheits-Ärzte? Jetzt "Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs" auf Joyn streamen

Das Wichtigste in Kürze Ab dem 29. Oktober wird's auf Joyn schöner: Dr. Henrik Heüveldop und Dr. Dominik Bettray alias Dr. Rick & Dr. Nick öffnen ihre Streaming-Praxis.

Die zwölfteilige Reality-Soap "Dr. Rick & Dr. Nick" gewährt Einblicke in das turbulente Berufs- und Privatleben der beiden Beauty-Docs - von Ärzte-Kongressen über Promi-Treffen bis hin zu Renovierungsarbeiten im Eigenheim.

Anzeige

Anzeige

Arbeit und Abenteuer: Die Schönheits-Docs bald auf Joyn

Joyn begleitet Dr. Rick & Dr. Nick ab 29. Oktober 2024 zwölf Folgen lang nicht nur in ihrem Praxisalltag, sondern auch in ihrem Privatleben. Und beides ist ganz schön turbulent. Vorträge beim Ärzte-Kongress in Monaco, Auftritte auf dem roten Teppich in Cannes, Treffen mit der amerikanischen Schauspielerin Eva Longoria ("Desperate Housewives") an der Côte d’Azur, optischen Verschönerungen von Reality-Stars und -Sternchen, Tattoo-Entfernungen und einfühlsame Sprechstunden mit ihren Patientinnen und Patienten, die unter Unfallnarben oder Deformierungen leiden.

Gestatten: Dr. Rick und Dr. Nick, die erfolgreichen Beauty-Docs

Anzeige

Anzeige

Zukünftspläne für Heim und Praxis

Darüber hinaus ist Dr. Nick gerade erst mit seiner Freundin und Praxis-Managerin Katharina in ein neues Eigenheim gezogen, wo es noch einiges zu tun gibt. Außerdem wollen die beiden ihre ambitionierten Expansionspläne nach vorne bringen.

Dr. Rick: "Wir haben unsere Klinik in Düsseldorf mit über 1000 Quadratmeter, bauen gerade eine Praxis am Ku’damm auf, wir sind in Verhandlungen mit Immobilien-Marklern für eine Dependance in München, renovieren aktuell unsere 400 Quadratmeter große Praxis in Konstanz und wollen international nach Zürich und Dubai." Keine Frage: Ein Jet-Set-Leben, zwischen Job und Partys, Events und Gala-Dinners.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wann geht "Dr. Rick & Dr. Nick" los?

Auf Joyn lernen die Zuschauerinnen und Zuschauer aber nicht nur Dr. Rick & Dr. Nick besser kennen, sondern auch Familienmitglieder, Freunde sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der beiden Schönheits-Docs.

"Dr. Rick & Dr. Nick" - zwölf Folgen ab 29. Oktober 2024 exklusiv auf Joyn.