Sitznachbarin enthüllt: Das hat J.Lo bei den Grammys zu Ben Affleck gesagt

Das Wichtigste in Kürze Am 5. Februar 2023 fanden die Grammy Awards in Los Angeles statt.

Ben Affleck begleitete seine Ehefrau Jennifer Lopez und wurde dank seiner teilnahmslosen Miene zum Internet-Hit.

Gerüchten zufolge kam es anschließend zum Streit zwischen J.Lo und Affleck. Eine Sitznachbarin klärt nun auf!

Anzeige

Es war ein großer Abend für Jennifer Lopez. Der 53-Jährige wurde bei der diesjährigen Grammy-Verleihung die Ehre zuteil, den Preis für das beste Pop-Gesangsalbum zu überreichen. Ihre Begleitung Ben Affleck zeigt sich davon jedoch mehr als unbeeindruckt: Mit teilnahmsloser Miene verfolgte er das Spektakel neben seiner glücklich wirkenden Ehefrau. Allem Anschein nach soll es kurz darauf zu einem Streit zwischen dem Ehepaar gekommen sein. Nun wurde das wahre Gesprächsthema enthüllt – und dieses überrascht!

Grammys 2023: Ben Affleck ist der heimliche Star des Abends

Auch wenn es bei den Grammys hauptsächlich um die Preisträger des Abends gehen sollte, wurde diesen durch einen ganz besonders die Show gestohlen: Ben Affleck wurde durch seine offensichtlich zur Schau gestellte Langeweile noch während der Preisverleihung zum gefeierten Internet-Hit.

Während Popsänger Stevie Wonder seinen Hit "Higher Ground" performte, saß Oscarpreisträger Ben Affleck mit teilnahmsloser Miene neben seiner lächelnden und tanzenden Gattin Jennifer Lopez. Es entstand dabei ein Bild, das auf den sozialen Netzwerken schnell viral ging und für zahlreiche Memes sorgte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ging er hier zu weit? Deutliche Worte von J.Lo an Ben Affleck

Als wäre Ben Affleck als neue Internet-Sensation nicht schon genug, sorgte das Ehepaar für einen weiteren unangenehmen Moment an dem Grammy-Abend. Der "Batman"-Darsteller scheint auch nach der Gesangseinlage dem Event nicht weiter folgen zu wollen und beschäftigt sich lieber mit dem Ohr seiner Ehefrau. Das zärtliche Knabbern scheint diese jedoch ganz und gar nicht gutzuheißen. Wie ein weiteres Video des Abends zeigte, fuhr die 53-Jährige aus ihrer Haut und wies ihren Ehemann deutlich in die Schranken.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wie ein Lippenleser gegenüber der "Daily Mail" verriet, soll es sich bei den Worten der Sängerin keinesfalls um eine Liebeserklärung handeln. "Hör auf! Schau freundlicher! Schau motiviert!", soll es demnach bei der kleinen Auseinandersetzung geheißen haben. Das soll so jedoch nicht stimmen, will nun eine Insiderin wissen.

Grammy-Sitznachbarin verrät: Diese Worte sagte J.Lo zu Ben Affleck

Streit bei Hollywood-Traumpaar Ben Affleck und Jennifer Lopez? Niemals! Das sagt zumindest eine Sitznachbarin des Grammy-Abends über die Eheleute. Die TikTokerin Anna, die auf der Plattform unter dem Namen "almostannna" bekannt ist, durfte bei der Preisverleihung am Tisch des Power-Paares Platz nehmen. In den USA ist es üblich, bei großen Veranstaltungen unbekannte Persönlichkeiten als "Platzhalter" neben die bekannten Stars zu setzen. So eben auch bei den diesjährigen Grammys.

Wie Anna nun in einem TikTok behauptet, soll es bei J.Lo und Affleck keinesfalls zu einem Streit bekommen sein. Vielmehr habe der 50-Jährige bereits an dem Abend selbst bemerkt, eine Internet-Sensation zu sein. So soll sich das Gespräch des Paares folgendermaßen zugetragen haben:

J.Lo zeigte Ben Affleck das Handy und sagte: 'Oh mein Gott, Schatz, schau dir dieses Meme an, das über dich kursiert!' Und er meinte: 'Oh Gott, das schon wieder.' Als hätte er während des Auftritts gewusst, dass er ein Meme ist! Und er hat sich entschieden, seinen Gesichtsausdruck nicht zu ändern! Ich liebe es, wie unbeeindruckt er ist! almostannna, TikTok

Von Anfeindungen und Streitereien sei somit also keine Spur zu sehen. Laut der Sitznachbarin des Paares sollen diese zudem den ganzen Abend über sehr verliebt gewirkt haben.