Stars in der Freizeit: Verrückte Hobbys der VIPs

Haare sammeln, Schneekugeln basteln, Bienen züchten: Privat machen die Promis ganz schön schräge Sachen. Das sind die verrückten Hobbys der Stars.

Johnny Depp sammelt Barbies

Dass Johnny Depp ein schräger Typ ist, beweist er nicht nur durch seine Rollen, sondern auch durch seine privaten Eskapaden. Dazu passt es irgendwie, dass er Barbie- und Ken-Puppen sammelt - unter anderem von Beyoncé, Lindsay Lohan und Marilyn Monroe.

Johnnys besonderes Hobby gilt dem Sammeln von Barbiepuppen berühmter Stars. © picture alliance / Geisler-Fotopress

Katy Perry liebt fremde Haare

Noch schräger ist die Sammelleidenschaft von Katy Perry. Ihr Objekt der Begierde: die Haare anderer Promis. Strähnen von Miley Cyrus und Taylor Swift trug sie früher sogar in der Handtasche mit sich herum.

Katy Perry's großer Fabel sind die Haarsträhnen anderer berühmter Promis. © picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP

Taylor Swift bastelt Schneekugeln

Apropos Taylor Swift: Auch sie hat ein ungewöhnliches Hobby. Die mehrfach ausgezeichnete Sängerin bastelt zur Weihnachtszeit gerne Schneekugeln aus Einmachgläsern. Diese füllt sie am liebsten mit viel Glitzer.

Beyoncé imkert

Beyoncé hat aus der Not ein Hobby gemacht: Da ihre Töchter Blue und Rumi an Allergien leiden, hat sie sich zwei Bienenstöcke zugelegt. Der Honig hat heilende Eigenschaften, deshalb kümmert sich die Sängerin um ihre etwa 80.000 Bienen.

Für ihre Kinder zwei Kinder würde Beyoncé alles tun. So hat sich der Star Bienenstöcke zugelegt, weil ihre beiden Töchter an Allergien leiden. © picture alliance / Chris Pizzello/Invision/AP

Prinzessin Kate malt aus

Malbücher sind nur was für Kinder? Aber nein! Prinzessin Kate findet beim Ausmalen Entspannung und kann so gut vom royalen Alltag abschalten. Besonders gefallen ihr die Malbücher für Erwachsene der Illustratorin Johanna Basford.

Neben ihren royalen Diensten vertreibt sich Prinzessin Kate ihre Zeit mit dem Ausmalen von Malbüchern. © IMAGO/i Images

Justin Bieber dreht Würfel

Flinke Finger hat Superstar Justin Bieber, denn er kann in unter zwei Minuten einen Rubik's Zauberwürfel lösen. Sein Talent stellte er 2011 sogar live im deutschen Fernsehen bei "Wetten, dass..?" unter Beweis.

Justin Bieber stellt 2011 sein Talent bei "Wetten dass ...?" unter Beweis. © imago stock&people / Sven Simon

Selena Gomez gruselt sich gerne

Spukhäuser üben auf Selena Gomez eine seltsame Faszination aus. Laut eigener Aussage gruselt sie sich einfach gerne, deshalb macht sie in ihrer Freizeit öfter einen Roadtrip zu verwunschenen Gebäuden und geht auf Geisterjagd.

Selena Gomez hat ein Fabel für gruselige Achterbahnen und so verbringt sie ihre freien Tagen gerne in den Geisterbahnen der verschiedenen Freizeitparks. © IMAGO/Picturelux

Halle Berry flötet

Wer hätte das gedacht: Bond-Girl Halle Berry musiziert privat ganz gerne. Aber nicht am Klavier oder mit der Gitarre - sie spielt Flöte, und das bereits seit ihrer Kindheit. Damals war sie laut eigenen Angaben sogar recht gut darin.

Neben ihrer Karriere als Schauspielerin verzaubert Hally Berry ihre Familie mit dem ein oder anderen Flötenkonzert. © imago stock&people

Claudia Schiffer mag Insekten

Skurril mutet das Hobby von Claudia Schiffer an: Das deutsche Topmodel sammelt Insekten. Damit nicht genug: Sie tauscht ihre Exemplare sogar mit anderen. Schon als Kind war sie von Spinnen fasziniert, heute hängen hübsche Schmetterlinge an den Wänden.

Tom Hanks sammelt Schreibmaschinen

Alte Schreibmaschinen haben es dem zweifachen Oscar-Preisträger Tom Hanks angetan. Damit angefangen hat er im Jahr 1978, seitdem haben sich rund 250 Stück bei ihm zu Hause angesammelt. Über seine Leidenschaft verfasst er mit "Uncommon Type: Some Stories" sogar ein Buch.

Julia Roberts strickt

"Pretty Woman"-Star Julia Roberts hat die Handarbeit für sich entdeckt. Ihre Freizeit und Wartezeiten am Set vertreibt sie sich gerne mit Stricken. Die Resultate verschenkt sie anschließend an liebe Mitmenschen.

In den Drehpausen hat die hübsche Schauspielerin das Stricken für sich entdeckt und vertreibt sich dadurch die Wartezeit am Set. © IMAGO/NurPhoto

Neil Patrick Harris zaubert

"How I Met Your Mother"-Fans erinnern sich noch an die kleinen Zaubertricks, mit denen Neil Patrick Harris alias Barney Stinson die Damenwelt beeindruckte. Die Tricks kann er wirklich, denn er war zeitweise sogar Präsident der Academy of Magical Arts und schreibt mit der "The Magic Misfits"-Reihe zauberhafte Kinderbücher.

Paris Hilton jagt Frösche

Dass Hotel-Erbin Paris Hilton in ihrer Freizeit durch Tümpel springt und Jagd auf Frösche macht, würde ihr wohl niemand zutrauen. Doch genau das tut das It-Girl besonders gerne - und lässt die Tiere anschließend wieder frei.

Wer hätte von der schönen Amerikanerin gedacht, dass sie in ihrer Freizeit gerne auf Froschjagt geht? © IMAGO/UPI Photo

Mike Tyson züchtet Tauben

Im Ring teilt Mike Tyson gerne aus, doch privat züchtet er Tauben. Die gefiederten Friedenssymbole mag der Boxer schon als Kind gerne, eine Taube namens Julius hält er sich sogar als Haustier. Heute nimmt Tyson mit seinen Vögeln sogar an Wettbewerben teil.

Im Ring fliegen die Fäuste, doch privat ist Mike Tyson total zahm und züchtet sogar Tauben. © imago/Aurora Photos

Angelina Jolie sammelt Dolche

Schon als 11-Jährige kaufte Angelina Jolie gemeinsam mit ihrer Mutter ihren ersten Dolch. Daraus ist eine Sammelleidenschaft geworden, die sich auch auf Messer ausgeweitet hat. Ihre Faszination für Stichwaffen hat sie an Sohn Maddox weitergegeben.

Die erfolgreiche Schauspielerin geht einer gefährlichen Leidenschaft nach und sammelt außergewöhnliche Dolche. © imago images/Pacific Press Agency

Kate Moss schwimmt synchron

Schwimmen ist das Hobby vieler Promis, schließlich hält es fit und kräftigt die Muskeln. Doch Topmodel Kate Moss macht Synchronschwimmen. Modelfreundinnen wie Naomi Campbell durften ihre Performance im Pool bereits bewundern.

Kate Moss geht einem besonderen Hobby nach und schwimmt in ihrer Freizeit synchron. Aber von irgendwoher muss dieser Traumkörper ja herkommen... © IMAGO/UPI Photo

Leonardo DiCaprio sammelt Action-Figuren

Tief im Inneren ist der Frauenschwarm also doch ein Nerd: Leonardo DiCaprio nennt eine beachtliche Action-Figuren-Sammlung sein Eigen, die zu Hause seine Regale ziert. Eine besondere Vorliebe gilt den Figuren aus "Star Trek".