Taylor Swift und viele mehr: Diese Hollywoodstars waren beim Super Bowl

Der Super Bowl ist nicht nur das Treffen der beiden besten Football-Teams der NFL. Auch das Who's who der US-amerikanischen Promiwelt gibt sich bei der sportlichen Megaveranstaltung die Ehre. Taylor Swift (34) erhielt die meiste Aufmerksamkeit im Stadion - doch viele weitere Promis sahen den Sieg der Chiefs gegen die 49ers in der Nachspielzeit.

Zwar galt am Sonntag (11. Februar) - wie zu erwarten war - vor allem Taylor Swift (34) die Aufmerksamkeit im Stadion; die Sängerin ist immerhin mit dem Chiefs-Star und frischgebackenen Super-Bowl-Gewinner Travis Kelce (34) liiert. Doch zahlreiche weitere Berühmtheiten wohnten der Nervenschlacht in Las Vegas bei, die die Kansas City Chiefs erst in der Verlängerung gegen die San Francisco 49ers gewinnen konnten.

So dürfte "Ant-Man" und Ex-"Sexiest Man Alive" Paul Rudd (54) bestens gelaunt vom Super Bowl heimgekehrt sein. Er war gemeinsam mit Sohn Jack Rudd (18) und im Chiefs-Trikot erschienen. Familiär ging es auch bei Rapper Jay-Z (54) und Ehefrau Beyoncé Knowles (42) zu, die gemeinsam mit ihren Kids Blue Ivy (12) und Rumi (6) zugegen waren. Einzig Sohn Sir (6) scheint kein Super-Bowl-Fan zu sein - er war offenbar nicht im Stadion.

Sehr wohl aber Justin (29) und Hailey Bieber (27). Ein Video auf dem offiziellen X-Account der NFL zeigt das Ehepaar bestens gelaunt auf der Tribüne mitfiebern. "Mad Men"-Schauspieler Jon Hamm (52) unterstützte in Chiefs-Montur sein Team, begleitet wurde er von seiner Ehefrau Anna Osceola (35).

Trübsal bei Lady Gaga?

Weniger happy dürften Lady Gaga (37) und ihr Freund Michael Polansky nach dem Abpfiff gewesen sein. Beide unterstützten ihrem Outfit nach zu urteilen die 49ers. Ohne deutliche Team-Zugehörigkeit waren unter anderem Gwen Stefani (54) und Ehemann Blake Shelton (47), Oscarpreisträger Jared Leto (52), Rapperin und Schauspielerin Queen Latifah (53), Tech-Milliardär Elon Musk (52), Moderator Jimmy Kimmel (56), der britische Starkoch Gordon Ramsay (57) sowie Ryan Reynolds' (47) Ehefrau Blake Lively (36) erschienen. Letztgenannte jubelte jedoch an der Seite ihrer guten Freundin Taylor Swift - und folglich für die Kansas City Chiefs.

Ein deutscher Star, der derzeit aufgrund seiner öffentlich breitgetretenen Trennung um keine Schlagzeile verlegen ist, fand sich in Las Vegas ein: Oliver Pocher (45). Er putzte sich jedoch weder als 49ers- noch als Chiefs-Fan heraus. Stattdessen hatte er sich in eine Elvis-Verkleidung samt Fake-Tolle geschmissen und auf seinem Instagram-Account Eindrücke vom Megaevent geliefert.