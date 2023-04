Mark Forster hat entschieden: Alessandro Rütten und Judith Jandl treten im Battle gegeneinander an. Sie sollen "Dusk Till Dawn" von Zayn feat. Sia performen.

Anzeige

Bei den Proben ist offensichtlich, dass sich Alessandro Rütten und Judith Jandl sehr sympathisch finden. Judith schwärmt: "Der Alessandro ist groß. Und der ist cool." Und fügt hinzu: "Hässlich ist er auch nicht. Ist ein gutes Paket, der Mann."

Alessandro findet ebenfalls positive Worte für seine Battle-Gegnerin: "Judith ist sehr lustig und sehr amüsant."

Mark entgeht das Knistern in seinem Battle-Team nicht: "Ich will da jetzt nichts reininterpretieren. Aber ich würde sagen, dass sich Judith und Alessandro nicht abstoßend finden." Ihm ist wichtig, dass während des Battles Funken fliegen. Deshalb erklärt er Alessandro und Judith noch einmal, worum es inhaltlich in dem Song geht.

"The Voice of Germany"-Talent Alessandro verunsichert Marks Song-Interpretation

Für Mark ist die Sache eindeutig: "Dusk Till Dawn" dreht sich seiner Meinung nach um Sex. Eine Aussage, die Alessandro ziemlich durcheinanderbringt: "Es ist schon ein bisschen unangenehm, dass Mark so offen drüber geredet hat." Er deutet das Lied anders: "In meinen Augen geht es um Liebe, um Hingabe und um Leidenschaft."

Während er Judith danach kaum noch in die Augen schauen kann, lässt sich die 27-Jährige nicht aus der Ruhe bringen. Im entscheidenden Moment behält Alessandro dann die Nerven. Mark entscheidet nach dem Battle: "Ich geh' mit Alessandro."