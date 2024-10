Timothée Chalamet überrascht mit krasser Veränderung: Hättest du ihn hier erkannt?

Wo sind die berühmten Wuschelhaare von Timothée Chalamet (28) geblieben? In New York wurde der Hollywood-Hero mit Oberlippenbart, Brille und gegelten, zurückgekämmten Haaren erwischt.

Ein neuer privater Look für den charismatischen Shooting-Star, der bislang bereits für einen Oscar und drei Golden Globes nominiert wurde? Nein, der neue Style ist Timothée Chalamets "Arbeitsoutfit". Denn für seinen neuen Film "Marty Supreme" macht er eine Zeitreise in die 1950er-Jahre und muss auch so aussehen. Der gefeierte Darsteller spielt den amerikanischen Tischtennisspieler Marty Reisman (1930 bis 2012), der zwischen 1948 und 1967 an sieben Weltmeisterschaften teilnahm und insgesamt fünf Bronzemedaillen gewann.

Reisman gilt als erfolgreichster US-Tischtennisspieler aller Zeiten, auf jeden Fall als der schillerndste. Seine Biografie nannte er selbst "The Money Player, The Confessions of America's Greatest Table Tennis Player and Hustler" (zu Deutsch sinngemäß: "Der für Geld spielte: Die Geständnisse von Amerikas größtem Tischtennisspieler und Abzocker"). Was damit zu tun hat, dass Reisman für Schau-Matches durchs Land zog und gegen Wetten mit allen möglichen Gegnern spielte - und sie meistens abzockte.

Timothée Chalamet wird erst zu Bob Dylan, dann zum Tischtennis-Star

Timothée Chalamet ist in der Rolle des Marty Reisman fast nicht wiederzuerkennen und beweist bei der Arbeit an seinem bereits 23. Spielfilm einmal mehr seine Wandlungsfähigkeit. Nummer 22 ist bereits abgedreht. In "A Complete Unknown" spielt er die amerikanische Singer-Songwriter-Legende Bob Dylan, wie der sich in den 1960er-Jahren vom Folk-Sänger zum Rockpop-Superstar und einem Idol der Bürgerrechtsbewegung entwickelte.

Auch hierfür musste sich der Schauspieler optisch wandeln, um dem Aussehen Dylans am Anfang seiner Karriere gerecht zu werden. Das hatte die "New York Times" 1961 so beschrieben: "Mit seinem engelhaften Gesicht und dem dichten, widerborstigen Haarschopf, den er zum Teil mit einer schwarzen Huckleberry-Finn-Cordmütze bedeckt, sieht Dylan wie eine Kreuzung aus Chorknabe und Beatnik aus."

Im Dezember soll der Film in Amerika starten, in Deutschland ist der Kinostart am 27. Februar 2025 vorgesehen. In den ersten Trailern konnte man aber schon erkennen: Timothée Chalamet hat auch diese Wandlung toll hinbekommen.