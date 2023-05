Das sind die Gewinner der Golden Globes

Die Gewinner der Golden Globes 2019 stehen fest. Der Sieger des Abends ist "Green Book – Eine besondere Freundschaft". Die Komödie erhielt drei Auszeichnungen, unter anderem für "Bester Film – Musical oder Komödie". Wer sich noch über einen Golden Globe freuen konnte und wer eher weniger erfolgreich war, erfahrt ihr hier.

Update vom 7. Januar 2019 (06:00 Uhr)

Eher enttäuschend fielen die Auszeichnung von "A Star Is Born" und "BlacKkKlansman" aus. Beide Filme waren jeweils für fünf Golden Globes nominiert. "A Star Is Born" erhielt lediglich einen Award für "Bester Filmsong". "BlacKkKlansman" ging in dieser Golden-Globe-Nacht völlig leer aus.

"Roma" erhält Golden Globe für "Bester fremdsprachiger Film"

Das Drama von Regisseur Alfonso Cuarón gewann neben "Bester fremdsprachiger Film" auch in der Kategorie "Beste Regie" und setzte sich damit gegen Favoriten wie "A Star Is Born" und "Vice" durch.

Carol Burnett erhielt einen Golden-Globe-Ehrenpreis. Die TV-Ikone hat die Auszeichnung für ihre besonderen Verdienste im Bereich Fernsehen entgegengenommen.

Carol Burnett gewann eine Vielzahl an Auszeichnungen. Unter anderem sechs Golden Globes, vier davon für "Beste Serien-Hauptdarstellerin – Komödie oder Musical" in der Kult-Serie "The Carol Burnett Show" (1967 - 1978).



Jeff Bridges wurde bei den Golden Globes 2019 ebenfalls für sein Lebenswerk geehrt: "Mit seinem brillanten Schaffen über Genregrenzen hinweg hat Jeff Brigdes in den vergangenen sechs Jahrzehnten die Herzen eines weltweiten Publikums erobert." – So begründet der Verband der Auslandspresse seine Entscheidung den Big Lebowski-Star mit dem Cecil B. DeMille Award auszuzeichnen.

Hier die Übersichtsliste der weiteren Golden-Globe-Gewinner 2019:

Bester Film – Musical oder Komödie: "Green Book – Eine besondere Freundschaft"

Bester Film – Drama: "Bohemian Rhapsody"

Bester Animationsfilm: "Spider Man: Into the Spider-Verse"

Beste Hauptdarstellerin – Drama: Glenn Close – "Die Frau des Nobelpreisträgers"

Bester Hauptdarsteller – Drama: Rami Malek – "Bohemian Rhapsody"

Beste Hauptdarstellerin – Musical oder Komödie: Olivia Colman – "The Favourite – Intrigen und Irrsinn"

Bester Hauptdarsteller – Musical oder Komödie: Christian Bale – "Vice – Der zweite Mann"

Beste Nebendarstellerin: Regina King – "If Beale Steet Could Talk"

Bester Nebendarsteller: Mahershala Ali – "Green Book – Eine besondere Freundschaft"

Bestes Drehbuch: Brian Hayes Currie, Peter Farrelly und Nick Vallelonga – "Green Book – Eine besondere Freundschaft"

Beste Filmmusik: Justin Hurwitz – "First Man"

Bester Filmsong: Shallow – "A Star Is Born"

Beste Regie: Alfonso Cuarón – "Roma"

Bester fremdsprachiger Film: "Roma" – Mexiko

Gewinner für TV-Serien:

Beste Serie – Drama: "The Americans"

Beste Serie – Komödie oder Musical: "The Kominsky Method"

Beste Mini-Serie oder TV-Film: "The Assassi-nation of Gianni Versace: American Crime Story"

Beste Serien-Hauptdarstellerin – Komödie oder Musical: Rachel Brosnahan – "The Marvelous Mrs. Maisel"

Bester Serien-Hautdarsteller - Komödie oder Musical: Michael Douglas – "The Kominsky Method"

Beste Serien-Hauptdarstellerin – Drama: Sandra Oh – "Killing Eve"

Richard Madden – "Bodyguard" Bester Serien-Hauptdarsteller – Drama:

Beste Hauptdarstellerin – Serie, Mini-Serie oder TV-Film: Patricia Arquette – "Escape at Dannemora"

Bester Hauptdarsteller – Mini-Serie oder TV-Film: Darren Criss – "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Beste Nebendarstellerin – Serie, Mini-Serie oder TV-Film: Patricia Clarkson – "Sharp Objects"

Bester Nebendarsteller – Serie, Mini-Serie oder TV-Film: Ben Whishaw – "A Very English Scandal"

Wer bei den Oscars 2019 ausgezeichnet wird, bleibt noch abzuwarten. Die 91. Oscar-Verleihung findet am 24. Februar 2019 im Dolby Theater in Los Angeles statt. Ein Sieg bei den Golden Globes gilt als guter Indikator für einen möglichen Sieg bei den Academy Awards.

Freitag, 4. Januar 2019

Die besten Chancen auf einen Golden Globe Award 2019 haben die Filme "Vice", "A Star Is Born" und "BlacKkKlansman".

"Vice" gilt als absoluter Favorit. Die Film-Biografie ist insgesamt sechs Mal nominiert, unter anderem in den Kategorien "Bester Film" und "Bester Hauptdarsteller".

"A Star Is Born", der Liebesfilm mit Bradley Cooper und Lady Gaga in den Hauptrollen, hat fünf Nominierungen, darunter "Bester Film" und "Beste Hauptdarstellerin". "BlacKkKlansman". Das Drama ist ebenfalls fünf Mal für einen Golden Globe nominiert.

Auch "The Favourite" und "Green Book" dürfen sich über jeweils fünf Golden-Globes-Nominierungen freuen.