Tom Holland: Darum googelt der "Spider Man"-Star seine Partnerin Zendaya

Der von Tom Holland (28) am häufigsten genutzte Suchbegriff bei Google dürfte "Zendaya" sein. Der Schauspieler offenbarte in einem Interview, dass er seine Lebensgefährtin öfter mal google. Stalker? Nein! Das ist der süße Grund für seine Suchanfragen.

Anzeige

Seit Tom Holland (als Spider-Man Peter Parker) und Zendaya (als dessen Freundin MJ) beginnend im Sommer 2016 "Spider-Man: Homecoming" drehten, sind sie ein Paar. 2017 gab es die ersten gemeinsamen Bilder - Paparazzi erwischten sie beim Knutschen im Auto. Seither gab es immer wieder Gerüchte darüber, ob sie sich nicht wieder getrennt hätten. Die Antwort: Haben sie nicht.

Das Traumpaar haben wir dem MCU zu verdanken "Spider-Man: No Way Home" jetzt auf Joyn streamen!

Mit den Trennungsgerüchten scheint Toms "digitales Hobby" auch nichts zu tun zu haben. Aber er googelt tatsächlich regelmäßig seine Freundin, wie er im Interview bei "On The Menu" verriet. "Es ist eine Angst", gab er zu. "Ich google sie also kurz und schaue mir die Nachrichten an und denke mir: 'Ihr geht es gut.'"

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Disney-Girl Zendaya ging Spider-Man ins Netz

Beide stehen den sozialen Medien eher verhalten gegenüber. Holland erklärt: "Ich bin nicht in sozialen Netzwerken unterwegs und lösche sie, wenn ich sie nicht benutze." Seine Freundin Zendaya (28) betonte in einem "Elle"-Interview 2023, dass sie auf Privatsphäre achte: "Ich akzeptiere, dass Teile meines Lebens öffentlich sein werden", meinte sie. "Ich kann nicht einfach eine Person sein und mein Leben leben und die Person lieben, die ich liebe. Aber ich habe sehr wohl die Kontrolle darüber, was ich mit anderen teilen möchte."

Seit "Homecoming" standen Holland und die ehemalige Disney-Schauspielerin ("Shake It Up") in zwei weiteren Spider-Man-Abenteuern ("Spider-Man: Far From Home" und "Spider-Man: No Way Home") vor der Kamera. Die gemeinsame filmische Weiterentwicklung ist derzeit fraglich. Während Tom Holland zuletzt verkündete, dass er auch in "Spider-Man 4" dabei sein wird, wurde bezüglich einer Beteiligung Zendayas noch nichts bestätigt. Der Film soll im Juli 2026 in die Kinos kommen.

Zendaya spielt mit Robert Pattinson, Tom Holland für Christopher Nolan

Tom Holland arbeitet neben der "Spider-Man"-Fortsetzung auch am nächsten "Avengers"-Film ("Doomsday"), der im Mai 2026 in die Kinos kommen soll. Zudem wird er in "American Speed" einen Rennfahrer spielen, der mit seinen Brüdern in einen der größten Rennfahr-Skandale Amerikas verwickelt war. Und auch im neuen Filmprojekt von "Oppenheimer"-Regisseur Christopher Nolan wird Holland neben Matt Damon am Start sein.

Zendaya, die zuletzt im Tennis-Drama "Challengers" brillierte und mit "Dune" (Teil 1 und 2) die Kinosäle zum Platzen brachte, steht derzeit für die Romanze "The Drama" mit "Twilight"-Star Robert Pattinson vor der Kamera. Regie führt der norwegische Filmemacher Kristoffer Borgli, ein Newcomer, der im vergangenen Jahr bereits mit seinem Film "Dream Scenario" mit Nicolas Cage auf sich aufmerksam machen konnte.

Anzeige

Anzeige

Schau den Sci-Fi-Hit "Dune" mit Zendaya und lass dich mitreißen! Streame jetzt "Dune" auf Joyn!

Da sind beide viel an unterschiedlichen Plätzen unterwegs - gut, dass es Google gibt. Da kann er ihr auch aus der Ferne nah sein.

Mehr zu "Spider-Man" kannst du hier lesen: