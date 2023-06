Trauer um Sascha Loudovici: Mit 53 Jahren ist der Schlagerstar überraschend gestorben

Die Schlagerwelt ist in tiefer Trauer: Sascha Loudovici ist ganz plötzlich im Alter von gerade einmal 53 Jahren verstorben. Am vergangenen Mittwoch wurde er tot in seinem Auto in Plön aufgefunden.

Anzeige

Im Clip: Alle Infos zum plötzlichen Tod von Sascha Loudovici

Anzeige

Anzeige

Sascha Loudovici erlitt wohl einen Herzinfarkt

Mit Songs wie "Wir sind die Kinder vom Süderhof", "Orange trägt nur die Müllabfuhr" und "Bibi und Tina" wurde Sascha Loudovici berühmt und feierte in der Schlagerwelt große Erfolge. Doch nun ist der Musiker plötzlich gestorben. Laut "Bild"-Informationen aus seinem persönlichen Umfeld erlitt der Sänger der Schlagergruppe "Chaos-Theam" einen Herzinfarkt und wurde kurze Zeit später leblos in seinem Auto entdeckt.

Mickie Krause trauert bei Instagram um seinen langjährigen Freund

Auf Instagram lässt Saschas Ballermann-Kollege Mickie Krause jetzt durchblicken, wie schrecklich der Verlust seines langjährigen Freundes für ihn ist. Die beiden kannten sich gut und nahmen in den vergangenen Jahren mehrere Hits gemeinsam auf - darunter den Song "Orange trägt nur die Müllabfuhr".

In einem emotionalen Beitrag schreibt er, dass ihm sein guter Freund erst vor rund einer Woche zum Geburtstag gratuliert und ihm mit dem Worten "Wir werden gemeinsam alt" Mut gemacht. "Heute erreicht mich die traurige Nachricht, dass du nicht mehr lebst", notiert Mickie Krause in seinem Posting. Und weiter:

Sascha, du warst so ein feiner Kerl. Wir kannten uns seit 1998, haben gemeinsam auf der Bühne gestanden, sind Boot gefahren, ich habe auf deiner Hochzeit gesungen, wir hatten gemeinsame Hits. Mickie Krause, , 2023

Zudem macht Mickie Krause in seinem Instagram-Beitrag deutlich, wie sehr ihn der plötzliche Tod seines Freundes schockiert. Sein Posting beendet er mit den rührenden Worten:

Mach's gut, mein Freund! Du wirst fehlen. Ruhe in Frieden. Mickie Krause, , 2023

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Unter dem Beitrag von Mickie Krause zeigen zahlreiche Fans ihre Anteilnahme. Auch Ballermann-Kollege Jürgen Milski drückt seine Trauer mit den Worten "Oh Gott" aus.

Anzeige

Sascha Loudovici hatte einige Auftritte geplant

Auf Loudovicis Instagram-Profil lautete sein Motto: "Ein Leben für die Party". Immer gut gelaunt und in knalligen Outfits trat er vor jubelndem Publikum auf. Auch in diesem Sommer hatte er einige Konzerte geplant. Eigentlich sollte er am 21. August und am 11. September im Megapark auf Mallorca spielen. Zudem sollte das "Chaos-Team" im September beim Elbstrand Festival in Otterndorf auftreten.

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.