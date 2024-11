Uschi Glas im Seniorenheim: Das ist der Grund!

Mit Sonnenbrille und Kopfhörern liegt sie auf einer Liege, neben ihr zwei andere Damen, auf den Tischchen stehen Drinks: Uschi Glas schien es sich in einer Hamburger Senioren-Anlage gutgehen zu lassen, als ein Reporter sie dort sichtete. Ist die Schauspielerin etwa umgezogen?

Ins Pflegeheim zu ziehen, käme für sie nicht infrage, erklärte Uschi Glas (80) noch vor vier Jahren gegenüber der Zeitung "Bild am Sonntag". Sie fühle sich "mittendrin im Leben", laufe täglich 10.000 Schritte und halte sich unter anderem mit Power-Yoga fit. Hat sie es sich mittlerweile anders überlegt oder hat ihre Energie nachgelassen? Immerhin wurde die Münchnerin kürzlich in einer Hamburger Senioren-Wohnanlage aufgespürt.

Doch Entwarnung: Die dreifache Mutter und vierfache Oma ist weiterhin topfit und im Beruf gefragt wie eh und je: Die Szene, die sie auf einer Liege im Seniorenheim zeigt, ist Teil einer Komödie, für die die Schauspielerin aktuell vor der Kamera steht. "Wir vier und der Enkeltrick" lautet der Arbeitstitel des TV-Films, der aus der Feder des für den Grimme-Preis nominierten Drehbuchautors Kai Kreuser (31) stammt. Regie führt Mia Spengler (38), die unter anderem bereits zwei "Tatort"-Filme drehte.

Uschi Glas freut sich jetzt wieder auf die Münchner Heimat

In der neuen Komödie spielt Uschi Glas die Großmutter Irene, die auf Trickbetrüger hereinfällt und daraufhin beschließt, in ein Heim zu ziehen, um ihren Kindern nicht zur Last zu fallen. Statt eines gemütlichen Lebensabends erwarten sie dort allerdings neue Freundinnen, die Wirbel nicht nur in ihr Leben bringen, sondern bald auch das der Kriminellen gehörig auf den Kopf stellen.

Zu den "vieren" aus dem Titel zählen neben "Fack ju Göhte"-Star Uschi Glas auch "Miss Merkel"-Darstellerin Katharina Thalbach (70), Ursula Werner (81), "Der Junge muss an diee frische Luft" sowie laut "Luxemburger Wort"-Interview mit Thalbach "eine Kollegin aus Südkorea".

Für die Bewohner:innen des Seniorenheims war der Dreh ein echtes Highlight, zumal sie sogar als Statistinnen und Statisten mitwirken durften. Auch Uschi Glas hatte laut "Bild"-Zeitung mit ihren Kolleg:innen viel Spaß, freue sich aber auch schon wieder "ganz arg" auf ihre Heimat München, wo Ehemann Dieter Hermann (74), "die Liebe meines Lebens", auf sie wartet.