Veronica Ferres: Diese besondere Botschaft verbirgt sich hinter ihrem BH-Foto

Veronica Ferres (58) überraschte ihre Fans mit einem wunderschönen Foto auf ihrem Instagram, das sie im sexy BH zeigt. Allerdings geht es bei dem Bild um mehr als nur die Optik.

Die Schauspielerin teilt mit ihrem Foto vor allem eine Botschaft und ruft ihre Fans zu Selbstvertrauen, Stärke und Glaube an sich selbst auf. "Embrace your uniqueness!" (deutsch.: "Umarme deine Einzigartigkeit") beginnt sie die begleitende Bildunterschrift. Sie fährt fort:

Lass dir nicht einreden, du seist du groß, zu klein, zu dünn, zu dick, zu laut, zu leise. Veronika Ferres, Januar 2024

Es ist ein Appell zu mehr Selbstbewusstsein. Er kommt nicht von ungefähr, denn auch Veronica Ferres litt unter Mobbing und Hänseleien und musste lernen, sich durchzusetzen.

Im Clip: Hier siehst du das BH-Foto von Veronica Ferres

Veronica Ferres wurde als Kind gemobbt und gehänselt

Eine schöne Frau mit wallenden blonden Locken, den Blick in die Ferne gerichtet, im knöchellangen Rock und einer cremefarbenen Korsage, dazu ein dunkelblauer BH - ein faszinierendes Foto von Veronica Ferres, einer der erfolgreichsten und beliebtesten Schauspielerin Deutschlands.

Aber Erfolg und Beliebtheit sind der Ferres nicht zugeflogen, sie musste hart um Anerkennung kämpfen. Weil sie größer und pummeliger war als Klassenkameraden, wurde sie von ihren Mitschüler:innen angefeindet. Wegen ihrer Körpergröße von 1,80 Metern wurde ihr später der Eintritt in Schauspielschulen verwehrt. Aber Ferres gab nicht auf, nahm privat Schauspielunterricht, arbeitete und glaubte hartnäckig an sich. Und wurde schließlich belohnt: Als sie 1996 in "Das Superweib" die Hauptrolle spielte, bedeutete diese ihren Durchbruch.

Veronica Ferres: Appell für mehr Selbstbewusstsein

An sich glauben, egal, was die anderen sagen - das ist die Botschaft hinter Ferres' jüngstem Instagram-Post. "Deine Einzigartigkeit ist deine Stärke. Du bist wie kein anderer und das ist etwas, worauf du stolz sein kannst", gibt sie ihren derzeit 116.000 Follower:innen (Stand 05. Januar, 11:54 Uhr) mit auf den Weg. "In der Vielfalt liegt die Schönheit des Lebens!", schließt sie.

Der Beitrag kommt bei der überwiegenden Mehrheit ihrer Follower:inne gut an, auch wenn einige ("Und dafür muss Frau sich in Unterwäsche zeigen?", "Sagen meistens die Frauen oder Männer mit top Figur, die alles dafür tun, um so gut auszusehen, die betrifft's ja aber auch nicht.", "Du bist wahrhaftig reif für den Playboy.") den Kern von Ferres' Botschaft nicht erkennen können oder wollen. Andere ("So wahr!", "Das ist ein heißes Foto.") sind uneingeschränkt begeistert. "Das sollten sich mal viele Menschen jeden Tag vor Augen führen", heißt ein weiterer zustimmender Beitrag.