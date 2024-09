Zehen-OP: Darum hat sich Georgina Fleur für den Beauty-Eingriff entschieden

Dass Reality-Urgestein Georgina Fleur sich mehr als einmal für die Schönheit unters Messer gelegt hat, ist offensichtlich. Mit einer "Ausbesserung" aber hätte Moderator Mola Adebisi nicht gerechnet. Völlig fassungslos reagierte er auf das Geständnis der ehemaligen "Promi Big Brother"-Kandidatin.

Anzeige

Du willst wissen, wie sehr sich Georgina Fleur in den letzten Jahren verändert hat? Joyn Schau dir ihre "Promi Big Brother"-Staffel auf Joyn an Außerdem erwarten dich dort weitere tolle Serien, Filme und Shows.

Nein, eine "natürliche Schönheit" ist Georgina Fleur (34) nach diversen Beauty-Eingriffen nicht mehr. Das dürfte auch ihren Mit-Camperinnen und -Campern im aktuellen Sommer-"Dschungelcamp" klar gewesen sein. Doch dann machte Mola Adebisi (51) den spaßig dahingesagten Vorschlag, eine "Fußfetischisten-Seite" gründen zu wollen - und erfuhr Erstaunliches. Er selbst konnte schon grundsätzlich die Begeisterung mancher Menschen für Füße nicht nachvollziehen: "Es gibt so viel Schönes an einer Frau, aber der Fuß, wirklich ... versteh' ich nicht."

Anzeige

Anzeige

Kuriose Zehen-Verkleinerung

Gleich verstand er noch viel weniger, denn Georgina erzählte: "Ich hab' mir meine Zehen verkleinern lassen." Mola glaubte, nicht richtig gehört zu haben: "Bitte?" Hatte er aber: Ihre zweiten Zehen seien etwas länger als die großen gewesen, erklärte die ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin. Darum habe sie immer "voll die Komplexe" gehabt. Eine solche Zehenlänge sei aber doch normal, befand Mola. "Wie bei jedem Menschen." Nun, vielleicht nicht bei jedem, aber doch bei sehr, sehr vielen, da hatte der Ex-VIVA-Moderator schon recht.

"Du hast sie nicht mehr alle!"

Trotzdem: Sie trage gerne offene Schuhe und das habe sie immer gestört, so Georgina. Während der OP habe man an ihren zweiten Zehen je ein Stück vom Knochen abgesägt und den Zeh dann wieder zugenäht. Jetzt sähen ihre Füße "voll schön aus". Auch Thorsten Legat (55) und Gigi Birofio (25) waren perplex angesichts dessen, was sie da hörten. Doch vor allem Mola konnte es nicht fassen: "Willst du mich verarschen?" Wollte sie nicht. Molas Reaktion: "Du hast sie nicht mehr alle! Was hat das denn gekostet?" Das wusste Georgina nicht mehr so genau, schätzte die OP auf 2000 bis 3000 Euro.

Anzeige

Anzeige

Sarah kennt Georginas geheime Beweggründe

Sarah Knappik (37) wusste indes noch ein pikantes Detail zur Fuß-Diskussion beizusteuern: "Aber du wurdest ja dafür bezahlt, dass du das gemacht hast. Weil - die Anfrage hatte ich ja zuerst, die hab' ich abgelehnt", verriet sie. "Weil ich so 'ne Scheiße nicht mache, ey." Sie habe das schon ihr Leben lang machen wollen, verteidigte sich Georgina, gab aber zu, was Sarah schon wusste: "Fünf Mille haben sie dir dafür gezahlt."

"Fünf Mille plus die OP", bestätigte die andere lächelnd. Sarah fand es "nicht schlimm", dass Georgina dazu nicht Nein sagen konnte, Mola aber konnte am Ende auch das nicht überzeugen: "Alter! Du bist auf jeden Fall als Kind, als Baby vom Wickeltisch gefallen und hast gefragt: Darf ich noch mal?"