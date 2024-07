Besucher:innen zahlen 2,2 Millionen Euro: So siehst du Venedig jetzt noch kostenlos

2,2 Millionen Euro! So viel hat die italienische Stadt Venedig seit Ende April mit dem neuen Tourismus-System eingenommen. 5 Euro mussten Tagestouristen bisher zahlen, um die Lagunenstadt besuchen zu können. Auf Joyn kannst du Venedig noch kostenfrei sehen, bevor es richtig teuer wird.

Das Wichtigste in Kürze Seit Ende April erhebt die Stadt Venedig 5 Euro Eintrittsgeld pro Tagestourist. Fast 450.000 Besucher:innen haben diese Gebühr in den vergangenen Wochen gezahlt.

In dem Testzeitraum sind dadurch insgesamt unfassbare 2,2 Millionen Euro zusammengekommen.

Auf Joyn kannst du die berühmte Lagunenstadt aus jedem Winkel kostenlos sehen.

Besucher:innen zahlen 2,2 Millionen Euro

An 29 ausgewählten Tagen erhob das beliebte Ausflugsziel Venedig testweise ein Eintrittsgeld von 5 Euro pro Tagesbesucher:in. Zur Kasse gebeten wurden alle Tourist:innen, die außerhalb Venetiens wohnen und keine Übernachtung in der Stadt geplant haben. Von der Gebühr ausgenommen sind Pflegebedürftige und Angehörige von Residenten.

Seit Ende April bezahlten fast 450.000 Menschen die Gebühr und brachten der italienischen Stadt so über 2,2 Millionen Euro ein.

Du träumst davon, Venedig zu sehen? Du willst wissen, was die Lagunenstadt so einzigartig macht?

Entdecke zum Beispiel das historische Venedig des 16. Jahrhunderts in Shakespeares Klassiker "Der Kaufmann von Venedig".

Bevor es noch teurer wird...

In den nächsten Jahren soll die Anzahl der anmelde- und zahlungspflichtigen Tage nämlich weiter steigen. Auch der Zugang zum historischen Zentrum soll begrenzt werden.

In den nächsten Jahren soll die Anzahl der anmelde- und zahlungspflichtigen Tage nämlich weiter steigen. Auch der Zugang zum historischen Zentrum soll begrenzt werden.

Hintergrund sind die zahlreichen Kreuzfahrt-Besucher:innen, die Venedig regelmäßig fluten. Mit 15 Millionen Tourist:innen jährlich gehört die Stadt zu den meistbesuchten Reisezielen der Welt. Doch die Tagestourist:innen konsumieren in der Regel nicht viel in der Stadt und hinterlassen dafür eine große Menge an Müll.

Um den Tagestourismus zukünftig weiter einzudämmen, ist eine Erhöhung des Eintrittsgeldes von 5 auf 10 Euro pro Person geplant.