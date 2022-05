"Beauty & The Nerd" 2022: Start, Sendezeiten und Sendetermine

In der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" treten acht sehr unterschiedliche Paare gegeneinander an. Welches Zweiergespann entpuppt sich als perfektes Team, wer bekommt ein Umstyling und wer steht schlussendlich auf dem Siegertreppchen? Diese Fragen werden nach und nach beantwortet. Um keine Folge zu verpassen, kannst du dir hier einen Überblick über die Sendezeiten und Sendetermine verschaffen.