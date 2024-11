Heidi Klum erteilt Korb: Darum wurde die Tochter von Markus Söder abgelehnt

Zigtausende bewerben sich alljährlich für die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel". Zu jenen gehörte 2015 auch Gloria-Sophie Burkandt (25). Wer das ist? Sie ist die älteste Tochter von Markus Söder (57), dem Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern.

Anzeige

Das volle Paket "Germany's Next Topmodel" Auf Joyn kannst du 18 Staffeln binge-watchen!

Gut, 2015 war Söder noch nicht der "oberste Bayer". Aber Gloria-Sophie, seine einzige Tochter aus seiner damaligen Beziehung (1991-1998) mit Ulrike Burkandt, wollte schon damals nicht über "Beziehungen" auf dem roten Teppich landen. Im Gegenteil, sie sagte ihren Eltern überhaupt nichts von ihrer Bewerbung für die zehnte GNTM-Staffel, sondern schlich sich heimlich hin wie eine Diebin in der Nacht.

"Meine Schule in Nürnberg war damals direkt neben der Casting-Location, einem Hotel am Hauptbahnhof. Ich habe mich in der Mittagspause aus der Schule geschlichen und an einer Vorrunde teilgenommen. Ich sah so zerzaust aus und war so nervös", enthüllte sie jetzt in einem Gespräch mit "Bild.de".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Trotz GNTM-Absage: Söder-Tochter erfüllt sich Traum vom Model-Dasein

Gloria-Sophies GNTM-Traum platzte schnell, wie sie offen berichtete. Sie hatte sich mit einem Foto beworben und durfte dann für Mitarbeiter:innen der ProSieben-Sendung über den Probe-Catwalk laufen. Und das war's dann auch. "Ich bekam eine Absage - ich war zu groß für die. Damals war das Höchstmaß 1,83 Meter". Mit 1,85 Metern war Gloria-Sophie für das damalige GNTM-Reglement zwei Zentimeter zu groß.

Alles hat seinen Sinn. Nach diesem Motto blickte Gloria-Sophie auf ihr kurzes GNTM-Abenteuer zurück: "Damals hätte ich gern mitgemacht, aber im Nachhinein bin ich froh. Hätte ich bei GNTM teilgenommen, wäre ich wahrscheinlich nicht bei Elite gelandet." Denn bei dieser renommierten Agentur (Elite Model Management) aus New York ist sie mittlerweile unter Vertrag und hat Manhattan längst zu ihrer zweiten Heimat gemacht.

Wann die 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel" ausgestrahlt wird, ist noch unbekannt. Bis dahin kannst du dir ganze Folgen älterer Staffeln kostenlos und in voller Länge auf Joyn anschauen.

Lust auf "Germany's Next Topmodel"? GNTM gibt es kostenlos auf Joyn!

Anzeige

Anzeige

In München hätte Gloria-Sophie Heidi Klum beinahe getroffen

GNTM-Chefin Heidi Klum (51) trägt Gloria-Sophie nichts nach, im Gegenteil. "Sie war damals beim Casting ja gar nicht dabei." Außerdem ist Heidi eines ihrer größten Idole: "Ich habe Heidi bisher leider noch nie kennengelernt, aber sie ist ein großes Vorbild. Sie macht, was sie will, auch wenn sie aneckt. Davon sollte es mehr Frauen geben."

Beim "Blauer Panther - TV & Streaming Award" waren sich Heidi und Gloria-Sophie jedenfalls sehr nah - zumindest räumlich. Bei der Show in der BMW-Welt, bei der Gloria-Sophies Vater Markus Söder als Gastgeber auftrat, war nicht nur Gloria-Sophie zu Gast, sondern auch Heidi Klum. Sie wurde in der Kategorie "Entertainment" mit dem begehrten Blauen Panther ausgezeichnet.

Heute wäre Gloria-Sophias Körpergröße übrigens kein Hinderungsgrund mehr für eine Teilnahme, wie Heidi selbst bei der Ehrung auf dem blauen Teppich in München erklärte: "Die Modewelt ist bisher nicht divers genug. Es muss mehr Plus-Size Models geben, mehr große und kleine Models."