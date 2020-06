In der zweiten Staffel von "Beauty & The Nerd“ treffen unter der heißen Sonne Ibizas sehr unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander: Single-Schönheiten und Single-Außenseiter. Aber Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Da kommt ein gemeinsamer Abend wie gerufen, um sich näher kennenzulernen.

Geschichtsunterricht mit Emmy und Selina

Beim späten Abendessen gibt Selina ihrer Mitstreiterin Emmy einen kurzen Geschichts-Crashkurs. "Weißt du, wann der zweite Weltkrieg war?", fragt sie Emmy. Die antwortet unsicher: "1900 irgendwas …?" "1939 bis 1945", ergänzt Selina selbstsicher. Doch wie kamen die von Amerika nach Deutschland, fragt sich Emmy. Da ist Selina überfragt. "Ich habe kein ausgeprägtes Allgemeinwissen, aber ich bin ja auch Südländerin", entschuldigt sie sich im Interview lachend.

Vielleicht ist das einer der Gründe, warum sich die Beauty Sorgen um die bevorstehende Talentrunde macht: "Ich glaube, ich habe kein Talent", erzählt Selina etwas besorgt. "Aber was ich gut kann, ist schnell lernen."

Das sind doch schon mal gute Voraussetzungen, um bei den Nerds einen guten Eindruck zu hinterlassen oder? Noch muss sich Selina aber keine Gedanken machen, denn in der Talentrunde zeigen erst mal die Nerds, was sie so auf den Kasten haben. Mit überraschenden Folgen …

"Beauty & The Nerd" – die 2. Staffel ab 4. Juni 2020, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

