Der Kampf um den einzig wahren Weltmeistertitel nimmt ab Samstag, 4. Dezember 2021 auf ProSieben wieder Fahrt auf. Dann duellieren sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit ihren prominenten Teams wieder rund um den ganzen Erdball. Amtierender Weltmeister ist aktuell Klaas, doch Joko wird nichts unversucht lassen, ihm den Titel wieder zu entreißen. Wird Joko die Revanche nach einem Jahr Pause gelingen? Oder kann Klaas den Titel verteidigen?

Die Promis unterstützen Joko und Klaas bei "Das Duell um die Welt"

Während sich Joko und Klaas stets live im Studio um die Länderpunkte duellieren, versuchen die prominenten Team-Mitglieder auf der ganzen Welt verteilt, ihrem Team-Kapitän zu den dringend benötigten Punkten zu verhelfen. Als Locations dienen in der 9. Staffel die Länder Spanien, Lettland, Schweden, Mexiko, Kroatien, Liechtenstein, Grönland, Malta, die Niederlande sowie die USA.

AUf Reise begeben sich diese Promis: Profi-Fußballer Kevin Großkreutz, Moderatorin Linda Zervakis, Fanta-4-Legende Michi Beck, Musiker Johannes Strate, Internet-König Knossi, Entertainer Riccardo Simonetti, No Angel Lucy Diakovska, Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes, Musiker Johannes Oerding, Podcaster Tommi Schmitt, Schauspieler Axel Stein und Choreografin Nikeata Thompson. Diese Stars reisen für Joko & Klaas rund um den Erdball, um spektakulär-wahnsinnige Aufgaben zu bewältigen.

Diese Teams treten am kommenden Samstag an

Am kommenden Samstag, den 4. Dezember 2021, geht es um 20:15 Uhr auf ProSieben wieder los. Für das Team Klaas wird es direkt tiefgründig: Lucy Diakovska muss in Schweden mit einem Eisloch frostige Bekanntschaft schließen, während Michi Beck in Kroatien den Boden unter den Füßen verlieren soll.

Im Team Joko wird Nikeata Thompson in Mexiko mit einem wahrlich heißen Fall konfrontiert. Axel Stein muss sich erneut in Liechtenstein beweisen und soll dort ebenfalls mit dem Feuer spielen. Die Entscheidung über Triumph oder Niederlage fällt dann zwischen Joko & Klaas live im Studio. Jeannine Michaelsen moderiert den wahnsinnigen Wettkampf.

Die nächsten beiden Folgen von "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" kommen am Samstag, 4. Dezember 2021 und Samstag, 11. Dezember 2021, jeweils um 20:15 Uhr, live auf ProSieben, hier Online im Livestream sowie auf Joyn.