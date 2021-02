Im Finale von "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" geht es für die beiden Protagonisten Joko Winterscheidt oder Klaas Heufer-Umlauf wieder einmal um die Weltmeisterschaft – wie eigentlich bei jeder Folge von "Das Duell um die Welt". Doch dieses Finale hat es besonders in sich.

Joko oder Klaas – wer geht als amtierender Weltmeister in die Sommerpause

Neben dem bloßen Weltmeistertitel für die Statistik sowie die Genugtuung, den jeweiligen Dauerrivalen wieder einmal besiegt zu haben, geht es am Ende einer Staffel noch um ein unbezahlbares Gefühl. Nämlich das Gefühl, sich bis zur nächsten Staffel als amtierender Weltmeister bezeichnen zu dürfen, während sich der Unterlegene mit dem miesen Empfinden einer Niederlage in die Sommerpause verabschieden muss. Denn eine Rehabilitation ist dann erst wieder in der 9. Staffel von "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" möglich.

Im Falle dieses Finales dürften sich die beiden Akteure aber auch für die Statistik interessieren. Zum Ende von Staffel 8 stehen sich Joko und Klaas insgesamt zum 22. Male als Duellanten gegenüber – die ersten fünf Staffeln noch als Einzelkämpfer und schließlich danach mit ihren jeweiligen Teams. Im direkten Vergleich konnte Klaas Heufer-Umlauf bislang elf Duelle für sich entscheiden, Joko Winterscheidt kommt auf zehn Siege. Noch führt Klaas also im Ranking. Doch Joko kann mit einem Sieg auf 11:11 ausgleichen. Und der Trend spricht eindeutig für Joko, denn die beiden vorangegangenen Duelle aus Staffel 8 entschied Joko jeweils für sich.

Diese vier Stars kämpfen für Joko und Klaas

Im Kampf um die Länderpunkte, die letztendlich zum WM-Titel führen sollen, bestreiten für Joko und Klaas wieder hochkarätige Stars rund um die Welt haarsträubende Abenteuer. Genauer gesagt schicken Joko und Klaas jeweils die Team-Mitglieder des Kontrahenten in haarsträubend heikle Missionen und sorgen dafür, dass die Stars vor Ort jede Menge Schweiß und Adrenalin versprühen.

In jeder Sendung verlangen Joko und Klaas den Stars alles ab, die machen dementsprechend alle eine bislang nie gekannte Grenzerfahrung. Und dennoch finden die beiden Entertainer immer wieder neue Opfer, die für sie in den Shows auf der ganzen Welt den Kopf hinhalten … oder auch irgend ein anderes Körperteil oder auch schon mal den ganzen Body.

Im Finale treten für Team Joko das Model Stefanie Giesinger mit einer waghalsigen Kopfüber-Aktion in der Schweiz an sowie der hoffentlich Sturm-erprobte Sänger Aki Bosse bei einem ganz besonderen "USA"-Trip. Für das Team von Klaas reist der Moderator Jan Köppen nach Polen, um sich für "Das Duell um die Welt" in einem See versenken zu lassen. Und Autor Micky Beisenherz darf sich bei einem Ausflug nach Lettland auf eine besondere kulinarische Herausforderung freuen – oder eben auch nicht.

Welches Team kann in den Extremsituationen bestehen? Wer findet für das gegnerische Team die schwierigsten Herausforderungen auf dem größten Spielfeld aller Zeiten? Die Entscheidungen über die Länderpunkte und den Sieg fallen zwischen Joko & Klaas im Studio. Die Moderation von "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" übernimmt wie üblich Jeannine Michaelsen.

Erlebe das Finale im Live-TV oder im Livestream

Das Staffelfinale von "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" kannst du am Freitag, den 26. Februar 2021 im TV auf ProSieben oder im Livestream verfolgen. Alle Folgen kannst du außerdem auf ProSieben.de oder Joyn ansehen.

