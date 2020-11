Das weltweite Kräftemessen zwischen Team Joko und Team Klaas geht in eine neue Runde. Wer findet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Ex-Bodybuilder Ralf Moeller tritt für Joko in den Ring. Griechenland heißt die Station für den Schauspieler, der mit nicht wenigen Hollywood-Legenden per Du ist.

RALF MOELLER SOLL SICH IN EINEN HAMSTER VERWANDELN

Statt Strandurlaub und Sightseeing-Tour wartet eine nicht ganz so schöne Überraschung auf Ralf Moeller. Der Wahl-Amerikaner soll das Werbegesicht eines neuen Fruchtriegels werden. Den dazugehörigen Werbespot muss er im Hamsterkostüm absolvieren.

Das klobige Kostüm bei knapp 40 Grad Außentemperatur mitsamt Perücke und Make-Up ist aber noch nicht genug. Zum perfekten Hamsterlook fehlt noch ein Detail. "Ihnen werden gleich 300 Milliliter Kochsalzlösung in die Backen gespritzt", warnt Klaas in seinem Brief vor. Ralf Moeller ist fassungslos: "Seid ihr wahnsinnig? Ich habe in zwei Wochen einen Dreh mit Michael Fassbender!"

Beißt er die Zähne zusammen oder macht er einen Rückzieher? Die Auflösung siehst du am Samstag, 28. November um 20:15 Uhr live auf ProSieben bei "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas".