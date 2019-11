Comedian Simon Gosejohann schlüpft am Samstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben in „Comedystreet Taiwan“ in seine weißen, engen Radlerhosen und damit noch einmal in seine besten und beliebtesten Rollen – und zwar auf Wunsch von Joko Winterscheidt. Simon Gosejohann muss für Team Klaas nach Taiwan reisen und dort mit seinen skurrilen Kostümen den Straßenschreck mit versteckter Kamera spielen. Doch die „Comedystreet“-Neuauflage ist nur das Warm-up für die explosive Aufgabe: Simon muss sich beim traditionellen Raketenfestival von Tainan hautnah den Explosionen tausender Feuerwerkskörper stellen …

Das weltweite Kräftemessen um den Titel des Weltmeisters: Wer findet für das jeweils gegnerische Team in „Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ die größten Herausforderungen? Wird Rapper Marteria für Team Joko zum Apnoetaucher in Belize? Kann Fußball-Legende Thorsten Legat auf dem kleinsten Fußballfeld der Welt in 3.000 Meter Höhe in Italien kicken? Und gelingt es Schauspielerin Sophia Thomalla, den höchsten Ropejump der Welt in Frankreich zu absolvieren – und zwar blind?

Team Joko am 30. November: Marteria, Thorsten Legat

Team Klaas am 30. November: Simon Gosejohann, Sophia Thomalla

„Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ – am Samstag, 30. November, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn