Mit Fun und Sommerlaune im Gepäck geht es für Noëlla nach dem SIX Casting in Los Angeles weiter zu der GNTM Experience!

Helft Noëlla dabei, für jeden Look die perfekten SIX-Pieces auszusuchen und fiebert mit, wenn sie bei der "Get Ready For You"- Challenge individuelle Geschenkboxen für euch zusammenstellt. Last, but not least wartet noch eine zusätzliche Überraschung auf euch, ihr dürft gespannt sein!

Hier geht’s zur SIX Summer Collection auf beeline.de