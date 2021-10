Bill Kaulitz entscheidet über den Perfect Shot

In jeder Folge werden Influencer vor die spannende Challenge gestellt, ein perfektes Foto zu schießen. Ob das Bild ein echter Hingucker ist, entscheidet allein Bill Kaulitz. Wichtig für ihn sind dabei das passende Outfit, ein toller Look, eine spannende Location und ein tolles Model.

Im Clip: Der Kampf um das perfekte Foto geht in eine neue Runde!

Die Ex-GNTM-Models stellen sich vor

Klaudia mit K arbeitet im Social-Media-Bereich und als Moderatorin. Die Wahlberlinerin belegte bei "Germany's Next Topmodel" 2018 den 6. Platz und gewann den Personality Award. Konkurrentin Dascha ist nach GNTM 2021 als Influencerin und als Model tätig. Sie belegte in Staffel 16 den zweiten Platz. Klaudia ist sich allerdings sicher: "Dascha, ich weiß, du bist bei 'Germany's Next Topmodel' weitergekommen als ich, aber hier werde ich gewinnen."

Shine bright: Welche Location passt besser?

Per Videobotschaft verkündet Bill Kaulitz den Models das Thema: "Shine bright". Jetzt haben Klaudia mit K und Dascha nur fünf Minuten, um ihr Outfit auszuwählen, bevor es zur Location-Auswahl geht. Klaudia mit K kann zwischen dem Restaurant "Le Marrakech" und der urbanen Boulderhalle "Flashh" auswählen. Dascha hingegen kann entweder in der Hamburger Kultkneipe "Zur Ritze" bzw. im dortigen Boxkeller oder im Park Fiction an der Elbe ihr Foto shooten. Klaudia ist überzeugt: "Le Marrakech" soll es werden. Dascha entscheidet sich für den Boxring.

Shooting mit Überraschungen

Outfit und Location sind schon mal fix, jetzt müssen die Models geschminkt und richtig in Szene gesetzt werden. Für Team Klaudia wird Content Createrin Leo vor der Kamera stehen. Die beiden kennen sich gut und haben, wie das Model verrät, eine "sehr innige Beziehung". Für Dascha wird sich die Ex-GNTM-Teilnehmerin Elisa in Szene werfen. Für Dascha definitiv ein Plus. Sie wären ein super Team und hätten ähnliche Visionen, so die 21-Jährige.

In ihrer Wahl-Location angekommen, versuchen die Teams gleich den besten Hintergrund zu wählen. Doch Bill wäre nicht Bill, wenn er nicht noch eine Überraschung parat hätte: Die Models sollen das Element Wasser ebenfalls in ihrem Foto integrieren. Klaudia inszeniert Leo im Türrahmen beim Gießen, während Dascha Elisa mit nassen Haaren im Boxring posieren lässt.

Die Zeit ist rum und beide haben ihren Shot. "Ich wünschte, ich könnte sagen, ich bin mir sicher, dass wir gewinnen, aber ich weiß es nicht", gibt Klaudia am Ende besorgt zu.

Bill Kaulitz kürt die Gewinnerin

"Ein Perfect Shot ist ein Foto, das bewegt, das berührt und das in Erinnerung bleibt", erklärt Bill. Beide Models hätten das Thema umgesetzt: "Ich bekomme bei beiden leuchtende Augen", so der Sänger. Klaudias Foto wäre für seinen Geschmack jedoch ein bisschen zu viel und so entscheidet er sich für Dascha. Sie gewinnt 1.000 Euro und ein Galaxy S21+5G.

Die nächste Folge "Perfect Shot by M·A·C" siehst du am 21. Oktober um 23:55 Uhr auf ProSieben.