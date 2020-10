Ein Traum zum Greifen nah: Zum ersten Mal in der Geschichte von "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" heißt es für die Produktion der ProSieben-Erfolgsshow: "Made in Europe". Für die Nachwuchsmodels geht es in der 16. Staffel von #GNTM in die aufregendsten Modemetropolen und an die atemberaubendsten Plätze Europas.