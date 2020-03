Für die Entscheidungen bei GNTM 2020 lädt Heidi Klum jede Woche einen Gast-Juroren ein. Die Preview auf Folge 7 zeigt: In dieser Woche ist es Supermodel Alessandra Ambrosio. GNTM-Fans kennen das Supermodel bereits aus vergangenen Staffeln. Schon in Staffel 8 war Alessandra ein Teil der Show und trainierte die Kandidatinnen auf dem Catwalk. 2018 durften die Kandidatinnen von Staffel 13 zusammen mit ihr shooten.

Alessandra Ambrosio nimmt kein Blatt vor den Mund

Schon die Preview auf Folge 7 verrät: Alessandras Kritik wird hart ausfallen. Über eine Kandidatin sagt sie: "Irgendwas stimmt nicht. Sie kann nicht laufen." Und wenn sich jemand mit dem Catwalk auskennt, dann ja wohl Alessandra. Welches Nachwuchsmodel wird dieses Feedback zu hören bekommen?

Die Kandidatinnen bekommen ein Hashtag

Bei dem Walk vor Heidi und Alessandra tragen die Models Outfits, die mit einem individuellen Hashtag versehen sind. Einige fallen sehr hart aus: #Fake, #Zicke, #Eisklotz. Wie werden die Modelchefin und die Gast-Jurorin darauf reagieren?

Wer ist Alessandra Ambrosio?

Alessandra Ambrosio ist eines der bekanntesten Models der Welt. Die Brasilianerin lief 17 Jahre lang für die US-amerikanische Modemarke "Victoria's Secret" über den Laufsteg und präsentierte Unterwäsche. Im Laufe ihrer Karriere wurde sie außerdem für viele bekannte Modelabels wie Chanel, Dior, Armani, Prada und Ralph Lauren gebucht. Außerdem zierte sie bereits viele Titelblätter großer Magazine wie "Vogue" oder "GQ".

Neben dem Modeln hatte die 38-Jährige auch als Schauspielerin Erfolg. Sie bekam einige Gastauftritte in bekannten Filmen, wie zum Beispiel im James-Bond-Movie "Casino Royale", und war auch in der Erfolgsserie "How I Met Your Mother" zu sehen.

