Nur drei Kandidatinnen dürfen zum Casting

Der erste Job bei GNTM 2020 ist für eine Fotostrecke in dem Magazin InStyle. Aber der Kunde hat schon eine Vorauswahl getroffen und nur drei Kandidatinnen dürfen zum Casting nach München fliegen. Lijana, Jacky und Anastasia sind die Glücklichen. Anastasia ist durch ihre langjährige Model-Erfahrung überzeugt, größere Chancen auf den Job zu haben.

Die Models kämpfen um den Job

Die Nachwuchsmodels sollen gegenseitig Polaroid-Fotos von sich machen. Dabei möchten die Kunden sehen, wie sich die Kandidatinnen vor und hinter der Kamera schlagen. Jacky hat einen super Job hinter der Kamera gemacht. Anastasia fällt es deutlich einfacher, vor der Kamera zu posieren.

Anastasia bekommt den Job für die InStyle

Am Ende kann es nur eine sein, die den Job bekommt und es ist Anastasia. Sie konnte trotz anfänglicher Schwierigkeiten als Fotografin am meisten überzeugen. Lijana zeigte für den Kunden zu wenig Varianz in ihren Gesichtsausdrücken. Sie ist enttäuscht: "Es kratzt an meinem Ego, wenn ich irgendwas verliere."

Katrin Weng: „Ich würde Anastasia sofort wieder buchen.“

Anastasia darf nun eine 10-12 Seiten lange Modestrecke, mit dem Thema "Frühlingsmäntel", für die Aprilausgabe der InStyle shooten. Chefredakteurin Katrin Wenig ist begeistert: "Anastasia ist definitiv die Richtige für den Job."

