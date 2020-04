In der 13. Folge von GNTM 2020 eskaliert ein Streit zwischen Jacky, Larissa und Lijana. Es gibt zwei verschiedene Meinungen. Bei dem Casting für eine neue "Haar-Kampagne" der Firma Dyson, sollen sich die Kandidatinnen mit den Produkten vorher selbst stylen.

Streit bei den Models

Es ist so vorgesehen, dass sich ein Teil der GNTM-Kandidatinnen zuerst mit dem stylen der Haare und der Rest sich zuerst mit dem Fitting beschäftigt. So können sie sich gut abwechseln, eigentlich. Doch es ist so gekommen: Larissa wirft Jacky vor, sich "ihren" Lockenstab weggeschnappt zu haben. Daraufhin entbrannt ein Streit zwischen den beiden, bei dem Lijana hinter Larissa steht.

Aus Freundinnen werden Konkurrentinnen

Jacky leidet unter der Situation und ärgert sich: "Ich ärgere mich gar nicht über die anderen, die eventuell die Energie versenden, sondern über mich. Dass ich mich davon jetzt auch habe beeinflussen lassen." Die einstigen Freundinnen haben sich mit einem Schlag nichts mehr zu sagen.

Jacky bekommt Trost von den Models

Doch Jacky ist nicht allein. Sie bekommt die Unterstützung der anderen Nachwuchsmodels. Sie können sie verstehen und sehen den Fehler nicht bei ihr. Einige sehen sogar etwas Positives an dem Konflikt. Demnach hätten diese zu Jacky gesagt: "Es hört sich doof an, aber wir sind so froh, dass dieser Streit passiert ist. Weil jetzt ist halt der Beweis da, dass irgendwas bei Larissa und Lijana verkehrt ist und sie 'ne absolut verdrehte Wahrnehmung haben, weil sie es selbst mit jemandem geschafft haben zu streiten – oder 'ne Auseinandersetzung zu führen -, mit dem man das eigentlich überhaupt nicht schafft."

So sieht es Tamara

Auch Tamara steht auf ihrer Seite, wenn sie auch einräumt, dass zu einem Streit zwei Parteien gehören: "Man merkt halt, es wird öfter mal ein Sündenbock von denen gesucht, beziehungsweise jeder kommt mal dran bei denen beim Streiten und ich sag jetzt nicht, das liegt alles an denen. Natürlich haben wir auch mal was mit den Streitigkeiten zu tun gehabt und die anderen auch irgendwo."

Beide Seiten scheinen sich allerdings nun auf sich konzentrieren zu wollen. Wie es damit weiter geht, wer in die nächsten Runden kommt und sich am Ende den Titel "Germany's next Topmodel" 2020 sichern kann, das siehst du immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.de.

Die bisherigen Entwicklungen kannst du außerdem jederzeit im Live-Ticker nachlesen.

