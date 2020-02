Endlich ging es weiter bei GNTM 2020! Die Nachwuchs-Models mussten sich auf Costa Rica beweisen und beim Fotoshooting vor Star-Fotograf Rankin eine gute Figur machen.

Diese Kandidatinnen sind weiter

Nachrückerin Jacky konnte in der zweiten Folge besonders überzeugen. Sie war Rankins Favoritin beim Shooting und bekam nach ihrem Walk das heißbegehrte Foto. Auch Maribel und Valeria, die anderen beiden Nachzüglerinnen, erhielten eine Modelmappe von Heidi. Vor allem von Valeria war Heidi Klum begeistert, auch wenn sie an ihrem Walk noch arbeiten muss: "Sie hat eine tolle Figur und ein hübsches Gesicht. Sie sieht anders aus." Auch Transgender-Model Lucy muss noch an ihrem Walk feilen, doch sie erhielt aufgrund ihrer guten Leistung beim Shooting ein Foto.

Marie und Laura konnten Heidi sowohl beim Walk, als auch beim Shooting mit Rankin überzeugen: "Ich fand euch super, gestern sowie heute." Und auch Saskia und Sarah S. hatten eine super Woche in Costa Rica. Da musste Heidi nicht lange überlegen und sie kamen sofort eine Runde weiter. Mit Anastasia war das Supermodel ebenfalls sehr zufrieden: "Ich freue mich auf all das was kommt mit dir.“

GNTM 2020: Das sind die neuen Top 25

Weiter um die Model-Krone kämpfen dürfen diese 25 Kandidatinnen:

Sarah P. (20) aus Vorau

Johanna (20) aus Remseck

Cassandra (27) aus Gera

Pinar (22) aus Mühlacker

Jacky (21) aus Rheingau Taunus

Julia F. (20) aus Schweinfurt

Nadine (20) aus Fürstenfeldbruck

Maribel (18) aus Mülheim an der Ruhr

Bianca (18) aus Aachen

Valeria (19) aus Freiburg im Breisgau

Vivian (21) aus München

Anastasia (20) aus Berlin

Saskia (22) aus Braunschweig

Malin (21) aus Berlin

Julia P. (17) aus Dortmund

Sarah S. (23) aus Köln

Mareike (24) aus Berlin

Marie (19) aus Landau in der Pfalz

Larissa (19) aus Mörfelden-Walldorf

Alina (23) aus Köln

Laura (20) aus Düsseldorf

Lijana (23) aus Kassel

Lucy (21) aus Kassel

Maureen (20) aus Wien

Tamara (19) aus Wien

Wie sich die Kandidatinnen in den nächsten Folgen von GNTM 2020 schlagen, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de. Wenn du nachlesen möchtest, was passiert ist, schau‘ doch in unserem Live-Ticker vorbei.

