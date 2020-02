Vorschau: Nach Folge 2 ist vor Folge 3

Für Charlotte, Nina-Sue und Daria hatte Heidi nach der 2. Folge leider kein Foto. In Folge 3 von „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ kämpfen kommenden Donnerstag daher nur noch 25 Mädchen um die Topmodel-Krone.

Was passiert nächste Woche?

Heidi Klum: „Heute seh‘ ich alles!“ Konnten sich die Nachwuchs-Models in Folge 2 noch mit Palmenblättern bedecken, heißt es in Woche 3: Lasset die Hüllen fallen! Heidi will wissen, wie die Mädchen in Extrem-Situationen reagieren.

Das erste Nackt-Shooting

Für das Shooting geht’s an den Strand. Dort wartet die nackte Wahrheit. Denn: Bikini und Badetuch können die Mädchen getrost zu Hause lassen. Nackt posieren? Nicht alle Kandidatinnen sind begeistert.

Dennoch gilt auch in Folge 3: Nur eine kann „Germany’s next Topmodel“ 2020 werden! Ob auf dem Rücken eines weißen Pferdes liegend oder eiskalten Wellen trotzend: Die Mädchen geben alles. Aber ist alles auch genug?

Tamara ist schon bald den Tränen nahe: „Ich will jetzt nicht heulen vor ihr!“ Wird Heidi Verständnis für die Verzweiflung ihrer Mädchen haben?

Location-Wechsel für den Walk: Ein Laufsteg, mit Wasser überflutet, wird zur großen Challenge. Nicht alle Kandidatinnen schaffen den Gang übers Wasser. Wer kann sich beweisen? Und wer geht unter? Kandidatin Lucy hatte beim finalen Walk in Woche 2 schon ihre Probleme. High Heels sind bisher nicht ihre Stärke. Kann sie dafür beim Walk auf dem Wasser überzeugen?

Wer am Ende des Laufstegs in die nächste Runde oder nach Hause schlittert, seht ihr in Folge 3 von Staffel 15, am Donnerstag, , 13. Februar 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream. Was in Folge 2 passiert ist, könnt ihr in unserem Liveticker nachlesen.

