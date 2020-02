"Eine süßer als die andere" kichert Mareike, während sie ihre Freundin und Mitstreiterin Anastasia am Flughafen filmt. Für beide geht es zusammen mit den anderen 28 Kandidatinnen nach Costa Rica.

Gleiche Freunde in Berlin

Mareike und Anastasia kennen sich nicht erst seit "Germany's next Topmodel" 2020. Schon vor einem halben Jahr haben die beiden sich in Berlin kennengelernt. "Mareike und ich kennen uns über gemeinsame Freunde. Wir haben einen ähnlichen Freundeskreis", erzählt Anastasia. In Berlin gehen die beiden regelmäßig ihrer Lieblingsbeschäftigung nach: Shoppen.

Die Freundschaft gibt mentale Unterstützung

"Das schöne, eine Freundin bei GNTM dabei zu haben, ist auf jeden Fall, dass man ein bisschen mehr Zusammenhalt hat. Man kann sich direkt pushen", erzählt Mareike. Für die 24-Jährige ist die vier Jahre jüngere Anastasia also keinesfalls eine Rivalin.

Auch Anastasia sieht ihre Freundin Mareike als "eine Bezugsperson, mit der man reden kann." Gegenseitige Unterstützung steht für die beiden also an erster Stelle.

Julia P. ist in der Mädelsrunde auch willkommen

Ebenso aufgeweckt und fröhlich ist auch Julia P. Genau aus diesem Grund ist das Küken der 15. Staffel von GNTM mit den beiden Freundinnen in einen Bungalow gezogen. Mareike freut sich: "Wir wollten zusammen auf ein Zimmer, weil wir einfach immer gut gelaunt sind und immer Spaß haben." Und für Julia P. sind Anastasia und Mareike schon zu einer Familie geworden.

Ob die drei Freundinnen weiterhin füreinander kämpfen und wie sich beim nächsten Shooting schlagen, siehst du am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben. Ganze Folgen kannst du auf Joyn.de anschauen.

