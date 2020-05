Lijana hat große Zweifel

Die Mädchen haben Angst und Bedenken, wie sie in 15 Metern Höhe posieren und shooten sollen. Vor allem Lijana trifft es besonders: "Mir geht’s heute nicht so gut. Ich hab' halt panische Höhenangst und heute ist die Höhe wirklich mal so, dass mir schwarz vor Augen werden könnte, wenn ich da hoch fahr".

Bei ihrem letzten Höhenshooting aus fünf Metern Höhe, konnte Lijana trotz ihrer Angst Topmodelchefin Heidi Klum von sich überzeugen. "Das Shooting ist definitiv nichts für schwache Nerven", gibt Heidi zu. Kann Lijana auch diesmal wieder überzeugen? Schwäche darf keiner der GNTM-Kandidatinnen zeigen. Jeder Patzer und jeder kleinste Fehler könnte jetzt das Aus bedeuten.

Welche Mädchen dürfen sich am Ende der heutigen Sendung über den Einzug ins Finale freuen?

