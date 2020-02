Die 20-jährige Julia F. ist wohl eine der mutigsten Kandidatinnen beim Casting von "Germany's next Topmodel" 2020 in der ersten Folge der neuen Staffel. Nach ihrem Lauf auf dem Catwalk zieht sie sich ihre Perücke vom Kopf und zeigt ihre Glatze.

Jury ist begeistert

Nach dem Walk posieren die Kandidatinnen kurz und versuchen so, die Blicke der Jury auf sich zu ziehen. Doch als sich Julia F. ihre Haare vom Kopf zieht, ist Heidi überrascht und will mehr von der Schweinfurterin wissen. "Ich finde, du siehst super aus! Ich finde es auch super, dass du sie so selbstbewusst abgenommen hast."

Auch Gastjuror Julien MacDonald lobte die GNTM-Kandidatin. "Als ich dich mit Perücke gesehen habe, waren meine Augen sofort auf dich gerichtet. Ich wollte mehr über dich erfahren. Lass dich von niemandem unterkriegen. Du siehst großartig aus!"

Eine stolze Runde weiter

Am Ende des Castings musste sie noch einmal auf den Laufsteg und zeigen, was sie kann. In Kleidern von Designer Julien McDonald präsentierte sich Julia fehlerfrei und ist somit eine Runde weiter.

Wie sich Julia F. bei GNTM 2020 in den nächsten Folgen schlägt, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Live-Ticker.

Das könnte dich auch interessieren: