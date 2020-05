Es ist die wohl anspruchsvollste Elimination der gesamten Staffel. Heute Abend müssen die verbleibenden sieben GNTM 2020-Kandidatinnen beim Haute Couture Walk glänzen. Der Walk allein ist dabei nicht das Einzige, was die Mädchen in helle Aufregung versetzt. Jacky weiß: "Heute ist der Halbfinal-Walk - und damit die größte Challenge überhaupt!"

Der Haute-Couture-Walk: Jetzt zählt jeder Schritt

Jacky und ihr sechs Mitstreiterinnen wissen, dass nicht der Walk allein heute zählt. Denn: Nur wer Heidi heute mit Eleganz und Attitude auf dem Laufsteg überzeugt, schafft den Einzug ins Halbfinale. Gerade für diese wichtige Entscheidung steht der Laufsteg heute unter einem ganz besonders anspruchsvollen Motto: Haute Couture!

Haute Couture ist die Königsdisziplin der Modelkarriere. Extravagante Roben fordern ein enormes Maß an Eleganz, Körperspannung und Konzentration auf dem Laufsteg. Sarah P. hat großen Respekt vor dem Halbfinal-Walk: "Haute Couture – oh mein Gott. Das ist der anspruchsvollste Walk!"

Larissa bricht unter dem Erfolgsdruck zusammen

Schon vor dem Walk ist die Aufregung groß. Larissas Konkurrentinnen diskutieren und wägen ihre Chancen ab. Lijana vermutet: "Wir sind sieben Mädels. Das heißt, es werden heute einige rausfliegen." Auch Maureen quält die Ungewissheit: "Ich hab‘ schon Angst, dass zwei bis drei Mädels rausfliegen."

Das wird Larissa zu viel. Während sich die restlichen GNTM 2020-Kandidatinnen in ihren engen Haute-Couture-Outfits schon in der Haut eines Topmodels fühlen, fühlt sich Larissa in ihrer eigenen Haut plötzlich gar nicht mehr wohl. In ihrem schneeweißen Kleid stockt ihr der Atem: Die 19-Jährige hat eine Panikattacke!

Larissa steht unter Druck - wie sehr siehst du im Clip: Geht es bereits um den Einzug ins Finale?

Panikattacke kurz vor dem Halbfinal-Walk – war’s das für Larissa?

Kurz vor dem alles entscheidenden Halbfinal-Walk zwingt Larissa der Erfolgsdruck in die Knie. Zitternd sinkt sie auf einem Sofa hinter den Kulissen zusammen – das hautenge Couture-Kleid muss sie kurzerhand gegen einen weiten Bademantel tauschen. Konkurrentin Sarah P.: "Sie tat mir wirklich, wirklich Leid."

Ihre GNTM-Konkurrentinnen kümmern sich um Larissa. Aber: Die Uhr tickt! Bekommt Larissa ihre Panik noch rechtzeitig unter Kontrolle? Nur wer am Ende der Show zielsicher über den Laufsteg schreitet, hat eine Chance auf den Einzug ins Halbfinale. Ob Larissa Heidi überzeugen kann? Das erfahren wir heute Abend um 20:15 – live im TV, im Livestream und auf Joyn. Mitlesen kannst Du wie immer in unserem Liveticker!