Wackeln ist eigentlich so gar nicht Lijanas Ding. Die 21-Jährige GNTM 2020-Kandidatin überzeugte die letzten Wochen bei "Germany’s next Topmodel - by Heidi Klum" mit ihrer konstanten Top-Leistung. Denn: nur eine kann "Germany’s next Topmodel" werden. Darüber, dass sie den Titel nur zu gerne hätte, macht Lijana kein Geheimnis. Ihr Kampfgeist brachte sie fast jede Woche unter die besten Mädchen, ein Extra-Lob von Heidi gab es meist on Top.

In Folge 14 ist Lijana jetzt aber nicht mehr wiederzuerkennen. Bei der Entscheidung dann Heidis nüchternes Fazit: "Lijana, du wackelst!"

Ein Schock für die GNTM-Kandidatin, denn in Folge 14 wackelt Lijana mit Anastasia und Maribel zum ersten Mal.

Die Alkoholbeichte: Lijanas Ansehen wackelt

Wer in die "Germanys next Topmodel"- Villa zieht, wohnt für einige Wochen im puren Luxus – ein wahrer Topmodel-Traum. Dafür hat Heidi allerdings auch eiserne (Haus)-Regeln aufgestellt: Striktes Alkoholverbot. Lijana und Larissa nahmen das allerdings nicht so ernst – und gönnten sich still und heimlich ein Gläschen Wein.

Weder Heidi noch die GNTM-Konkurrentinnen feiern Lijana und Larissa für ihre kleine Privatparty. Heidi Klum zu Lijana: "Vor allem von dir hätte ich das nicht gedacht!" Lijanas perfektes Image bekommt bei Heidi erste Schönheitsfehler. Die kann auch das Shooting am nächsten Tag nicht korrigieren – im Gegenteil.

Lijana schwankt durchs Alien-Shooting

The Morning after – das nächste Shooting steht an. Als Alien verkleidet sollen sich die Mädchen in eine ferne Welt zaubern. Lijanas Fotos verzaubern aber leider weder Heidi, Thomas Hayo noch den Fotografen. Lijana schwankt über das Set. Heidi kommentiert das Geschehen: “Das sieht eher aus wie ein Sketch. Ach du meine Güte…“

Die Notlösung: Heidi setzt Lijana auf den Boden: "Wir haben dich hingesetzt, weil das nicht so gut funktioniert hat mit dem Laufen. Du bist gelaufen wie der Storch im Salat!" Die Alkoholbeichte hat Lijana wohl doch mehr mitgenommen als gedacht. Ihr silbernes Alien-Kostüm ist bislang das Einzige, was diese Woche glänzt.

Kann der Entscheidungs-Walk Lijana retten?

Für die finale Entscheidung in Folge 14 geht es nochmal auf den Catwalk. Bevor Lijana im mexikanischen Outfit über den Laufsteg schreitet, ist die Stimmung gegenüber den anderen GNTM 2020-Mädchen aber schon am Kippen. Lijana weiß, dass ihr die Wenigsten ein Weiterkommen wünschen würden: "Ich weiß auch, dass die anderen Mädchen darauf hoffen, dass ich rausfliege. Gönnen wird mir das heute keiner außer Larissa."

Konkurrentin Jacky ergänzt: "Mir persönlich würde es nicht wehtun, wenn Lijana oder Larissa heute gehen müssen…"

Trotz aller Kritik: Auf dem Laufsteg ist kein Schwanken mehr zu sehen. Lijana läuft zielstrebig der nächsten Runde entgegen. Auch Heidi ist beeindruckt: "Die ist einfach auch mega auf dem Laufsteg – obwohl ich echt sauer auf sie bin!"

Lijana wackelt zum ersten Mal

Leider kann der Walk die Gesamt-Performance der Woche nicht ausgleichen. Heidi bleibt hart: "Lijana, du wackelst!" Ein Tiefschlag für die 21-Jährige. Zusammen mit Anastasia und Maribel muss sie ums Weiterkommen bangen.

Eine komplett neue Situation für Lijana. Im Gegensatz zu den anderen beiden Wackel-Kandidatinnen wurde es für sie noch nie knapp. Warum gerade sie es verdient hätte, in die nächste Runde zu kommen? "Weil ich immer 120% gebe. Diese Woche war ein Ausnahmezustand, der nie wieder eintreten wird", verspricht sie Heidi.

Heidi scheint überzeugt. "Sie wackelt heute zum allerersten Mal und hat damit noch eine Chance verdient." Die Freude ist groß. Lijana will es nie wieder so weit kommen lassen.

Wir sind gespannt, ob ihr Wackler diese Woche ein einmaliger Ausrutscher war.

