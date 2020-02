Maribel ist eine Einzelkämpferin

Die Schülerin ist für ihre lebensfrohe und ehrliche Art bekannt. Dennoch bezeichnet sie sich selbst als Einzelkämpferin. Das zeigt sich auch in der Wahl ihrer Vorbilder: Sie würde gerne einmal das Topmodel Kaia Gerber und die Sängerin Billie Eilish kennenlernen. Beide seien ihrer Meinung nach trotz ihres jungen Alters sehr talentiert und hätten eine reife Ausstrahlung.

Bei GNTM will sie durchstarten

Maribel ist ein lebensfroher und positiver Mensch, hat aber auch hohe Erwartungen an sich: Sie will sich selbst stolz machen und auf das zurückblicken, was sie erreicht hat. Sie will bei "Germany's next Topmodel" 2020 Erfahrungen sammeln, sich selbst herausfordern und über sich hinauswachsen.

Sie bezeichnet sie sich selbst aber auch als Einzelkämpferin. Das zeigt sich in der Wahl ihrer Vorbilder: Sie würde gerne einmal das Topmodel Kaia Gerber und die Sängerin Billie Eilish kennenlernen. Beide seien ihrer Meinung nach trotz ihres jungen Alters sehr talentiert und hätten eine reife Ausstrahlung.

Die Kandidatin hat 3 Pferde

Maribel ist 18 Jahre alt, geht noch zur Schule und kommt aus Mühlheim an der Ruhr. Sie interessiert sich für Fotografie, aber ihre größte Leidenschaft sind ihre drei Pferde Lucky, Goldi und Melyn. Mit ihnen verbringt sie ihre freie Zeit.

Eine besondere Beziehung hat sie zu Lucky. Maribel bekam ihn, als sie 10 Jahre alt war und bildete ihn selbst aus. Mittlerweile ist er ein ganz besonderer Freund für sie geworden.

Ob Maribel ihre eigenen Erwartungen erfüllt und wie sie sich vor der Jury schlägt, siehst du ab dem 30. Januar 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben.