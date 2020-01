"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Maureen ist 20 Jahre alt und kommt aus Wien. Sie hat nigerianische und österreichische Wurzeln. Ihr Freund ist Kelvin Arase, der derzeit beim Fußballclub SK Rapid Wien spielt. Mit dem Klischee der Spielerfrau kann sie sich aber nicht identifizieren, denn sie verfolgt ihre eigenen Ziele.

Maureen modelt seit einem Jahr

"Ich bin zwar eine Spielerfrau, weil ich von einem Spieler das Mädchen bin, aber ich würde mich jetzt nicht definieren als ein kleines Plus One", sagt die 20-Jährige über sich. Da sie selbst schon seit einem Jahr modelt und ihren eigenen Charakter hat, erfüllt sie ihrer Meinung nach nicht das Klischee, das über die Partnerinnen von Sportlern existiert.

"Ich persönliche freue mich schon darauf, dass ich zeigen kann, was in mir steckt, und dass ich nicht nur die Freundin eines Fußballers bin. Ich bin mehr als das, was manche Leute denken", sagt sie weiter im Interview.

Zwei Nippel-Piercings

Maureen findet den weiblichen Körper sehr schön. Besonders begeistert ist die GNTM-Kandidatin von ihren Nippel-Piercings. Sollte es zu einem Nackt-Shooting bei "Germany's next Topmodel" 2020 kommen, möchte sie ihren Körperschmuck unbedingt drin behalten.

Generell nimmt sie den Wettbewerb ernst: "Ich möchte schon schauen, dass ich wirklich das Wichtige im Fokus behalte und nebenbei Freunde kennenlerne."

Was Maureen alles bei GNTM 2020 von sich zeigt und ob sie neue Freunde unter den Konkurrentinnen findet, siehst du ab 30. Januar 2020 jeden Donnerstag immer um 20:15 Uhr auf ProSieben.

