Die Vorfreude auf das Casting bei Wolfgang Joop ist riesig. Doch der Designer möchte nicht alle der Kandidatinnen von GNTM 2020 beim Casting sehen. Nur Lijana, Mareike, Bianca, Vivian und Sarah P. haben die Chance auf den Job.

Sarah P. kann Wolfgang Joop überzeugen

Wolfgang Joop hat die Mädchen zu einem exklusiven Casting in sein Atelier eingeladen. Für seine Kollektion sucht der Designer selbstbewusste und coole Models. Sarah P. hinterlässt bei Joop direkt einen guten Eindruck: "Sie hat einen sehr professionellen Auftritt, ist selbstbewusst, energetisch und hat ein sehr schönes Gesicht." Aber auch die anderen Nachwuchs-Models gefallen dem Designer gut. Am Ende entscheidet er sich aber doch für Sarah P.: "Sie passt am besten in das Gesamtgefüge rein."

Lijana ist enttäuscht. Sie hat nicht damit gerechnet, dass Sarah P. den Job bekommen wird: "Es hat mich bisschen gewundert, dass sie den Job bekommen hat, weil sie sehr ruhig und zurückhaltend ist."

Sarah P. kann auf dem Laufsteg überzeugen

Sarah P. freut sich riesig auf die Fashion-Show: "Das ist das, was ich schon immer machen wollte und jetzt habe ich die Chance dazu bekommen." Und auch nach der Show ist sie mindestens genauso begeistert wie vorher: "Es hat sich mega gut angefühlt und mir nochmal bestätigt, dass ich das in Zukunft machen möchte. Ich werde meinen Kindern noch davon erzählen!" Wolfgang Joop ist sehr zufrieden mit Sarahs Auftritt: "Ich würde Sarah jederzeit wieder buchen. Sie hat ihren Job gut gemacht."

