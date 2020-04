Auch in dieser Woche ist hoher Star-Besuch bei "Germanys next Topmodel" zu erwarten. "Diese Woche werden sich meine Mädchen bei der Elimination in "Pussycat Dolls" verwandeln", freut sich Heidi. Nicole Scherzinger ist Sängerin und Front-Frau der Girlband "The Pussycat Dolls". In Folge 13 wird sie die Mädchen bei während ihrer Tanz-Choreographie überraschen und sie beim Entscheidungstag ebenfalls bewerten.

Für welche Kandidatin hat es sich ausgetanzt?

Für die GNTM-Kandidatinnen steht eine weitere Tanz-Challenge auf dem Plan. "Ich glaube, ich war selten so aufgeregt wie vor dieser Elimination. Zwei meiner Idole sitzen da vorne: Heidi Klum und Nicole Scherzinger. Wahnsinn!", so Lijana.

Jedes Mädchen hat großen Respekt vor der Challenge. Doch nicht bei jedem Topmodel will die Choreographie hinhauen und es passieren immer wieder kleine Fehltritte. "Jetzt dachte man, es hat sich ausgetanzt. Jetzt ist wieder eine Tanz-Choreo gefordert. Aber klar, Challenge accepted" lacht Jacky.

Nicole wird sehr genau auf die Choreographie und die Performance der Topmodels achten – schließlich tanzt sie diese Schritte vor einem Millionen Publikum selbst auf einer Bühne. Eine Kandidatin steht am Entscheidungstag kurz vor dem Aus, doch Nicole hat gute Argumente, diese Kandidatin eine Runde weiter zu lassen. Wen bewahrt die Sängerin vor dem Rauswurf?

Wer ist Nicole Scherzinger?

Die 41-Jährige wurde durch die sechsköpfige Girlband "The Pussycat Dolls" bekannt. Im Frühjahr 2005 stürmten sie mit dem Song "Don't Cha" die deutschen und internationalen Charts. Die Band trennte sich fünf Jahre später. Im November 2019 gab die Sängerin bekannt, dass es ein Comeback der "Pussycat Dolls" geben wird, nicht gewohnt zu sechst, sondern zu fünft. Ihre Comeback-Single "React" ist ein beliebter Track in den sozialen Netzwerken. Mit ihren 4,4 Millionen Followern bei Instagram ist Nicole Scherzinger nicht nur Sängerin und Tänzerin, sondern auch ein Social-Media-Profi.

Wer Superstar Nicole Scherzinger mit seiner Art und der einstudierten Choreographie überzeugen wird, siehst du in Folge 13 am Donnerstag, den 23.April 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.de

Du kannst nicht vor dem Fernseher live dabei sein? Dann schau dir unseren Live-Ticker an!