In den letzten Monaten haben sich die Kandidatinnen eine große Community aufgebaut, die sie seitdem kräftig unterstützt. Auf GNTM.de konnten Fans in den Kategorien "Walk", "Shooting" und "Personality" für ihre Favoritin abstimmen und Punkte vergeben. Wen sehen die Fans von GNTM 2020 als Siegerin?

Das sind die Favoritinnen der Fans

Das Voting zeigt: Maureen und Sarah sind liegen bei den GNTM-Fans ganz vorn. Beide GNTM-Finalistinnen stehen mit gleicher Punktzahl auf dem ersten Platz. Jacky folgt knapp dahinter. Die 21-Jährige belegt Platz drei des Votings. Von den Usern bekommt sie genauso viele Punkte in den Kategorien "Walk" und "Shooting" wie ihre Konkurrentinnen, jedoch hat sie beim Faktor "Personality" eine Wertung von 8/10. GNTM-Finalistin Lijana landet bei dem Umfrage-Tool zwar hinter den starken Rivalinnen, bewies in den letzten Wochen aber ebenfalls genauso viel Ehrgeiz wie ihre Konkurrentinnen. Für ihren Walk und ihre Shootings bekommt die 23-Jährige 7/10 Punkten von den Usern.

Heidi Klum entscheidet im Finale

Die Favoritinnen der GNTM-Fans stehen zwar fest – doch wer "Germany's next Topmodel" 2020 wird, entscheidet selbstverständlich Topmodel-Chefin Heidi Klum während der Show. Auf die Mädchen wartet ein spektakuläres Finale mit herausfordernden Aufgaben. Maureen, Sarah, Jacky oder Sarah: Wer wird von Heidi Klum zum Topmodel gekürt und schafft es auf das Cover der deutschen Harper's Bazaar?

Am Donnerstag, den 21. Mai 2020 findet das große Finale von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" live in Berlin statt. Du kannst es dir um 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn.de anschauen oder in unserem Live-Ticker mitlesen.

