Die Models wählen Anastasia raus

Im Halbfinale stellt Heidi Klum ihren Models eine schwierige Frage: Wen sehen sie nicht im Finale von "Germany's next Topmodel" 2020? Während Jacky sich für Lijana entscheidet, sind sich Lijana, Sarah und Maureen einig, dass Anastasia gehen sollte. Sie glauben, dass sich Nasty nicht so gut in Choreographien eindenken und vor der Kamera ausdrücken kann.

Die Entscheidung in Heidis Fragerunde fällt den Models denkbar schwer und Sarah ist nicht wirklich zufrieden mit ihrer Aussage: "Ich habe mich so schlecht gefühlt." Anastasia ist über die Wahl ihrer Freundinnen sehr traurig, kann es aber akzeptieren. Am Schluss verteilt aber immer noch Topmodel-Chefin Heidi Klum die Fotos!

Es entscheidet sich zwischen Lijana und Nasty

Beim Walk für Designer Julien Macdonald steht Anastasia unter besonderer Beobachtung. Leider kann sie den Erwartungen nicht gerecht werden. Sie stolpert über den Saum ihres Kleides. Das entgeht den Augen des Designers natürlich nicht. Er betont, wie wichtig Konzentration auf dem Catwalk ist.

Am Ende entscheidet es sich zwischen Lijana und Anastasia. Die anderen Models behielten also Recht – die beiden sind diese Woche die schwächsten Mädchen. Obwohl Nasty viele Jobs bekommen hat, entscheidet sich Heidi Klum für ihre Konkurrentin Lijana. Anastasia hat es nicht ins Finale geschafft.

Endlich ist es soweit: Nächste Woche Donnerstag, am 21. Mai 2020 findet das große Finale von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" in Berlin statt. Wer wird am Ende der Show als Siegerin gekürt? Du kannst das Finale nicht vor dem TV miterleben? Dann komm in unseren Live-Ticker!