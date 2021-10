Für die Zuschauerinnen und Zuschauer von "Germany's Next Topmodel" 2021 ist es keine Überraschung, dass Romy auch mit musikalischem Talent aufwartet. Bereits zu Beginn der 16. Staffel war die Model-Anwärterin in einigen Szenen am Klavier, beim Geigespiel und singend zu erleben. Bei ihrer Vorstellung gab Romy an, dass Popstar Ariana Grande zu ihren Vorbildern gehört.

GNTM: Startet Romy nun als Sängerin durch?

Jetzt setzt Romy voll und ganz auf ihre Stimme. In der aktuellen Staffel von "The Voice of Germany" tritt die Sächsin bei den Blind Auditions auf.

Hier bekommst du einen Vorgeschmack auf Romys "The Voice"-Auftritt.

Im Clip: Vom GNTM-Laufsteg auf die "The Voice"-Bühne

Ob Nico Santos, Mark Forster, Johannes Oerding oder Sarah Connor für Romy buzzern wird? Drehen sich womöglich alle vier Coaches für die GNTM-Teilnehmerin um?

Die ganze "The Voice"-Folge mit Romy Wolf siehst du schon bald.

Romy Wolf bei "Germany's Next Topmodel"

Hier kannst du mehr über Romy aus Staffel 16 von "Germany's Next Topmodel" erfahren.

Im Clip: "Eigentlich stehe ich nicht so gern im Mittelpunkt"