"Es ist schon krass. Wir dachten alle, wir stehen im Finale. Dann kommt Heidi auf einmal und es heißt: Halbfinale!" GNTM-Model Jacky ist überrascht und auch Sarah P. ist geplättet: "Was geht schon wieder ab bei GNTM? Es ist immer wieder eine Überraschung!" Die sechzehnte Folge "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" startet anders als die sechs verbleibenden Topmodel-Anwärterinnen Anastasia, Jacky, Lijana, Maureen, Sarah P. und Tamara es vermuten. "Ich habe mir gedacht, wir hängen noch eine Woche dran", sagt Heidi Klum. "Leider kann ich nicht alle sechs Mädchen mit ins Finale nehmen. Deswegen kommt es in dieser Woche auf jedes noch so kleine Detail an. Die Mädchen müssen mir zeigen, was sie in den letzten 15 Wochen gelernt haben."

Das Foto-Shooting ist nichts für Schwache Nerven

In schwindelerregenden 15 Metern Höhe müssen die Topmodel-Anwärterinnen auf einem 30 Zentimeter schmalen Balken vor der Kamera von Marc Baptiste posieren. Die Reaktionen auf das extreme Shooting sind unterschiedlich. Sarah P. zeigt sich optimistisch: "Ich gehe heute mit einem guten Gefühl in das Shooting. Ich freue mich richtig darauf. Ich finde Adrenalin immer gut." Und auch Jacky kann es kaum erwarten, ihren Mut unter Beweis zu stellen: "Das Shooting hat eine extrem hohe Wichtigkeit und ich will da jetzt rauf!" Im Gegensatz dazu kämpfen andere mit ihrer Angst. Lijana gesteht unter Tränen: "Höhe? Ich habe panische Angst vor Höhe. Aber mein Ehrgeiz ist da, ich will ins Finale!" Und auch Tamara möchte beweisen, dass sie den Einzug ins Finale verdient hat: "Ich habe mega Höhenangst, aber um weiterzukommen würde ich wirklich jedes Hindernis überwinden. Just do it!" Können die GNTM-Models auch in 15 Metern Höhe die Ruhe bewahren und entspannt posieren? Wer bekommt zitternde Knie und muss um den Einzug ins Finale bangen?

© ProSieben/Sven Doornkaat

An der Seite von Topmodel Toni Garrn: Die GNTM-Models schreiten auf dem Laufsteg in Richtung Finale

"Für mich ist heute ein ganz besonderer Tag, denn nach 16 langen Wochen entscheide ich heute, welche Mädchen ich mit ins Finale nehme", sagt Heidi Klum. Am Entscheidungstag gibt es außerdem ein Wiedersehen mit Julien Macdonald. Die Modelchefin hat mit dem britischen Designer die GNTM-Reise beim Casting in München begonnen und wird sie nun gemeinsam mit ihm beenden. Auf dem Dach eines Hochhauses vor der Skyline von Los Angeles präsentieren die Topmodel-Anwärterinnen seine neueste Kollektion. Dabei sind sie jedoch nicht alleine: Auf dem Laufsteg müssen sie sich neben Toni Garrn beweisen. Das Topmodel wird an ihrer Seite über den Catwalk laufen. Heidi Klum: "Meine besten Mädchen laufen neben dem internationalen Topmodel Toni Garrn und präsentieren dabei nicht nur einen, sondern gleich zwei Looks. Trotzdem müssen die Mädchen Ruhe bewahren, denn viel Zeit zum Umziehen bleibt ihnen zwischen den Walks nicht." Maureen freut sich über ihre berühmte Laufsteg-Partnerin: "Mega cool, mit ihr zu laufen, aber mega anstrengend, gegen sie zu laufen. Sie ist wirklich sehr gut und sie läuft wirklich, wirklich schön. Mal sehen, wie gut wir mithalten können." Und Lijana motiviert sich: "Ins Finale zu kommen, würde für mich alles bedeuten. Das ist mein Kindheitstraum seitdem ich denken kann. Selbst Toni Garrn möchte ich beeindrucken und ich möchte vor allem Heidi zeigen, dass ich mit so einem echten Topmodel mithalten kann." Welche GNTM-Anwärterin kann auch neben Topmodel Toni Garrn glänzen und wird von Heidi Klum mit einem Ticket für das langersehnte Finale belohnt? Und bei wem endet die Reise so kurz vor dem Ziel?

Wer kommt ins GNTM-Finale 2020? Das erfahren wir am Donnerstag, den 14. Mai, um 20:15 – live im TV, im Livestream und auf Joyn. Mitlesen kannst Du wie immer in unserem Liveticker!

GNTM 2020: Das könnte dich auch interessieren: