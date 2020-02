Das erste Shooting – mit DIY-Challenge

Kaum im Paradies gelandet, ging es auch schon los. Sonne tanken? Weit gefehlt. Denn im traumhaften Costa Rica wartete harte Arbeit auf die Mädchen. Das allererste Shooting sorgte in Woche 2 für helle Aufregung: Es gibt keine Kleider! Die müssen die GNTM-Kandidatinnen selbst designen.

Tamaras erste Herausforderung

Aus Blättern, Blumen – und was man im Dschungel eben noch so findet – sollen die Nachwuchs-Models ihr eigenes Dschungel-Outfit kreieren. Für viele Mädchen eine Möglichkeit, ihre Personality und Kreativität schon ganz am Anfang zu beweisen.

Für Tamara wird die Challenge jedoch erst einmal zur Herausforderung: „Wie soll man aus so nem BH und einer Unterhose irgendwas herausbekommen?“

Tamara und der Blätter-Mantel

Später sprüht Tamara dann aber nur so vor Ideen – und will ihre zunächst gar nicht verraten. „Ich hab‘ Angst, dass das irgendjemand klaut!“, scherzt sie. Die Umsetzung bringt die 19-Jährige dann aber doch fast zur Verzweiflung.

„Ich dachte kurz an einen Mantel – aber das sieht jetzt auch komisch aus!“, sagt die Wienerin, eingehüllt in ein Konstrukt aus grünen Blättern und Blumen.

Mit den Nerven am Ende

Kandidatin Lucy über Tamara: „Wenn ich Tamara beschreiben soll, fällt mir nur ein: over the top!“ Tamara fühlt sich am Limit angekommen: „Ich hab nen Mental Breakdown.“

Kurz vor dem Shooting ist Tamara am Verzweifeln: „Mir ist schlecht. Jetzt hab‘ ich Angst, dass ich in Ohnmacht falle.“

Ende gut – alles gut?

Mit Tarzan im Dschungel gibt Tamara vor der Kamera dann aber alles: „I’ll try harder“‘, verspricht sie. Und das tut sie auch. Am Ende bekommt sie ihr Foto – und schwingt damit direkt vom Dschungel in die nächste Runde.

Ihr wollt Tamaras Shooting nochmal anschauen? Die Wiederholung von Folge 2 seht ihr in der ganzen Folge und auf Joyn.

Wie es für Tamara nächste Woche weitergeht, seht ihr am Donnerstag, 13. Februar, um 20:15 auf ProSieben und im Livestream.

Die ganze Folge seht ihr wie immer auf prosieben.de

