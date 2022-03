"Late Night Berlin" ist die Adresse für diejenigen, die sich auf den neuesten Stand bringen wollen, wenn es um eine bunte Mischung aus Politik, Popkultur, Sport und Medien geht. Jede Dienstagnacht setzt sich Moderator Klaas Heufer-Umlauf mit u.a. diesen Themen auseinander und empfängt spannende Gäst:innen im Studio. Hier erfährst du alles rund um die neue Staffel.

Im Video: "Late Night Berlin" geht 2022 wieder los!

Start, Sendezeiten und Sendetermine von "Late Night Berlin" 2022

Am Dienstag, den 8. März 2022, startet "Late Night Berlin" in die 5. Staffel. Dann gibt es für dich immer dienstags ab etwa 23:00 Uhr eine neue Folge. Wie gewohnt geht die Show in die Sommerpause, aber im Anschluss geht es für dich mit dem zweiten Teil der neuen Staffel weiter.

Staffel 5: So funktioniert die Show

In einem Standup-Teil begrüßt Klaas Heufer-Umlauf seine Zuschauer:innen und bespricht spannende Themen. Diese stammen unter anderem aus den Bereichen Popkultur, Medien, Politik und Sport. Manchmal sind lustige Einspieler Teil der Show, wie der beliebten Rubrik "Kinder fragen Rapper". Zudem empfängt er Gäst:innen, mit denen er spannende Interviews führt. Natürlich darf musikalische Begleitung nicht fehlen. Neben der Studioband Gloria geben sich auch nationale und internationale Musikstars die Ehre, auf der "Late Night Berlin"-Bühne aufzutreten.

So siehst du die Folgen live und als Wiederholung

Wenn du am Dienstagabend nicht auf "Late Night Berlin" verzichten willst, du aber keinen Fernseher in Reichweite hast, kannst du die aktuellen Episoden mit dem ProSieben-Livestream oder via Joyn schauen. Nach TV-Ausstrahlung stehen dir alle ganzen Folgen online auf LateNightBerlin.de oder auf Joyn zur Verfügung – so kannst du sie streamen, wann du Zeit hast.

Klaas Heufer-Umlauf: Moderator und Late-Night-Master

Was wäre eine Late Night Show ohne einen Moderator? Bei "Late Night Berlin" übernimmt Klaas Heufer-Umlauf diese Rolle. Dabei ist er mehr als ein Showmaster. In der Serie "Check Check" ist er etwa als Schauspieler zu sehen. Zudem ist er Teil der Band Gloria und daher auch Musikfans bekannt.

Jakob Lundt: Producer und Sidekick

Häufig steht Joko Winterscheidt Klaas zur Seite. In dieser Show übernimmt jedoch Jakob Lundt diesen Part. Als Producer gestaltet er die Show mit und als lustiger Sidekick trägt er den ein oder anderen Kommentar zur Sendung bei. Dabei unterstützt er Klaas auch bei der Umsetzung seiner Ideen. Gemeinsam betreiben die beiden zudem den Podcast "Baywatch Berlin".