Late Night Berlin

Late Night Berlin - Das Winter Best Of 2021

All die Jahre wieder sucht sich Klaas seine liebsten Momente aus und nennt es "Best of". Zu diesem feierlichen Anlass haben Herr Heufer-Umlauf und Herr Lundt ihre besten Mitarbeiter:innen höchstpersönlich in ihrem privaten Zuhause besucht, um die frohe Kunde der Top 5 zu verkünden. 100% Subjektivität und eine überforderte Belegschaft - mehr kann man sich ja wohl wirklich nicht wünschen.