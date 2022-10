Wegen "neuer Verbrechen" im Knast: Nawalnys Haftzeit wird wohl verlängert

NEWSTIME

Newstime vom 20. Oktober 2022

Liz Truss gibt nach nur sechs Wochen als britische Premierministerin auf. +++ Flüchtlingsheim bei Wismar geht in Flammen auf - politischer Hintergrund vermutet. +++ Umstrittene Fußball-WM beginnt in einem Monat in Katar.

10 min